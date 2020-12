¡Cuidado!, en estas fechas aumentan fleteos, clonación de tarjetas, entre otros

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con el pago de la prima de Navidad que por estos días recibe la ciudadanía, las autoridades de Cali recomiendan tomar precauciones de seguridad para evitar ser víctima de los delincuentes.



Además, teniendo en cuenta que según expertos durante esta época incrementa la ocurrencia de delitos como el ‘fleteo’, la clonación de tarjetas, la estafa a través de llamadas telefónicas y los cibercrímenes, la Policía Metropolitana indicó que “la discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero”.



Asimismo, la Institución manifestó que a la hora de realizar retiros, se deben rechazar las ofertas de ayuda de desconocidos, verificar que los cajeros automáticos no tengan elementos extraños y, si es posible, ir acompañado.

Al respecto, Leonel Fonseca, experto en seguridad privada, comentó que “para minimizar los riesgos hay que evitar hacer retiros en cajeros ubicados en la calle donde no hay seguridad, lo mejor es hacerlo en los cajeros de los centros comerciales”.



El experto además mencionó que existen varias herramientas para realizar pagos, por lo cual, si se van a pagar cuotas del carro, de la casa o alguna deuda, se pueden solicitar cheques de gerencia o realizar transacciones electrónicas para evitar tener que hacer muchos retiros.



De igual manera, si la persona necesita realizar transacciones presenciales en las entidades bancarias, expertos recalcaron que una vez se está dentro de los bancos, se debe hablar solo con los funcionarios de este, y entregar dinero solo en las cajas.



“Dentro de los bancos mire quién está a su lado, antes de salir guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo. Observe que no haya personas sospechosas e informe a las autoridades y a los funcionarios del banco si las hay”, detalló la Policía.



Igualmente, las autoridades insistieron en el cuidado de las tarjetas y advirtieron que estas no se pueden descuidar porque, en medio de las compras, los delincuentes pueden realizar un ‘cambiazo’ de ellas.



A su vez, María Jimena Morales, directora ejecutiva del gremio de empresas de seguridad de Colombia, manifestó que “hay que evitar manejar todo el dinero en efectivo o retirar altas sumas de dinero, sin embargo, si necesita hacerlo, la gente puede solicitar el acompañamiento de la Policía”.



Entre tanto, con relación a las transacciones virtuales, Raúl Donado, presidente y CEO de HR Network, explicó que “en esta época se disparan los cibercrímenes, por eso no se pueden entregar claves o información personal por mensajes de texto”.



De igual forma, los expertos y las autoridades comentaron que durante esta época es muy común que los delincuentes suplanten la identidad de entidades bancarias, con el fin de estafar a las personas por medio de ofertas de servicios o solicitudes de actualización de datos.



Al respecto, Donado dijo que “inmediatamente se tiene que llamar a la entidad financiera para verificar si efectivamente lo que ofrecen es real, hay que verificar todos los datos para evitar ser víctima de estafas”.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, afirmó que las autoridades están haciendo presencia en cajeros, centros comerciales, el centro de la ciudad y en los lugares donde hay aglomeraciones.



“Se están adelantando los pagos de primas, entonces va a haber dinero circulando y la tarea es que la gente esté protegida. Realmente el cierre del año es difícil, el llamado también es a la ciudadanía para que tengan las medidas de autocuidado”, acotó Rojas.



Finalmente, la Policía dijo que en caso de ser víctima de algún delito, se deben reportar los hechos ante los bancos y comunicarse con las autoridades por medio de las líneas 123 o 156.

Más consejos

Las tarjetas no se deben compartir, además, las claves no deben ser reveladas.



Al abordar un transporte de servicio público, identifique los datos de este e infórmele a otra persona de confianza.



Al realizar transacciones por internet, utilice la ventana de incógnito y verifique que sea la página oficial.