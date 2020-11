Cuidado con las estafas por suplantación de amigos o conocidos en redes sociales

Erika Mantilla

La simulación de identidad por redes sociales es un ciberdelito por medio del cual los ciudadanos son engañados y estafados por cibecriminales que se hacen pasar por un familiar, un amigo o una empresa reconocida.



De hecho, el Centro Cibernético Policial indicó que entre el 1 de enero y el 20 de octubre de este año, ante el CAI Virtual de la Policía Nacional se reportaron 1211 casos de estafa por suplantación de identidad, un ciberdelito que constantemente es denunciado a través de redes sociales.



Según manifestaron expertos, este tipo de estafa es una modalidad delictiva que tiene dos víctimas. Una es la persona que es suplantada por redes sociales y la otra, la persona que es contactada para ser engañada y luego robada.



Para determinar la primera víctima, los estafadores obtienen bases de datos ilegalmente de diferentes organizaciones, recopilan información por redes e identifican a aquellas personas que se pueden suplantar porque comparten suficientes datos.

Posteriormente, los ciberdelincuentes clonan los perfiles de las personas elegidas, hackean las aplicaciones de mensajería de estas y se comunican con las otras víctimas, que son los contactos que serán estafados. Con relación a este cibercrimen, el presidente y CEO de HR Network, Raúl Donado, comentó que “los delincuentes reúnen gran cantidad de información de perfiles débiles para posteriormente, diseñar una historia que contiene algunos hechos reales que validan el perfil falso o suplantado”.



“Los cibercriminales han diversificado su portafolio criminal y aprovechan plataformas para seleccionar cuentas vulnerables a sus ataques, perfiles que entregan mucha información, aceptan invitaciones de usuarios desconocidos y están prestos a contestar mensajes enviados por otros usuarios sin ningún filtro”, detalló Donado.

¿Cómo se realiza la estafa?



De acuerdo con lo que han denunciado diferentes víctimas por redes sociales, aunque la estafa por simulación de identidad tiene varias modalidades, el objetivo del ciberdelincuente es el mismo siempre, engañar a las personas para que estas realicen consignaciones de dinero a sus supuestos conocidos.



En la mayoría de los casos los delincuentes contactan a sus víctimas desde los perfiles falsos de familiares o amigos, y les piden ayuda económica argumentando que el dinero lo devolverán pronto. En otras ocasiones, los cibercriminales se hacen pasar por compañías reconocidas, le aseguran a las víctimas que se ganaron un premio y les indican que deben pagar el costo del envío de este.



Algo así le pasó a Julián Ramírez, un asesor de seguros que hace unos días fue suplantado por redes sociales y uno de sus contactos, su prima, fue la víctima de la estafa. “Por mi trabajo tengo muchos contactos, a todos les escribieron”.



“Me suplantaron por Facebook y por WhatsApp. A todas las personas les mencionaron lo mismo, que necesitaba dinero urgente, que me prestaran $300.000 que al día siguiente yo los devolvía. Mi prima no tenía esa cantidad, pero a mi nombre la pidió prestada, ingenuamente le consignó todo el dinero a los delincuentes”, dijo Ramírez.



Según las denuncias de las víctimas, los factores de alerta son muy parecidos, los perfiles clonados tienen poca interacción y su fecha de creación es reciente, los mensajes tienen errores de ortografía, los victimarios no aceptan videollamadas o llamadas telefónicas y durante la conversación a la persona le solicitan datos de sus cuentas bancarias.

Pedagogía en ciberseguridad



En relación al qué deben hacer los ciudadanos para evitar ser víctimas de este tipo de cibercrimen, David Serpa, experto en ciberseguridad, afirmó que “hay que tener la preocupación de conocer un poco más sobre el perfil con el que se interactúa. Por ningún motivo se deben realizar transferencias a personas o entidades que no se conocen”.



Serpa explicó que se debe actuar siempre con precaución, “mantenerse alerta ante cualquier actitud o datos sospechoso, verificar permanentemente la información disponible, comprobar que los datos de las personas existen, que los números telefónicos son reales”.



Finalmente, los expertos insistieron en que es vital aplicar “la pedagogía del cuidado y la ciberseguridad. Hay que estar atentos a solicitudes inusuales de información personal, pero también hay que tener buenas prácticas de seguridad, se debe iniciar con la verificación de las cuentas personales de correos y de redes sociales”.