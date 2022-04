Corte Suprema de Justicia absuelve a Julio Ibargüen, exgobernador del Chocó 

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al ex gobernador del Chocó del periodo 2004 - 2007, Julio Ibargüen Mosquera, quien era señalado del delito de peculado por apropiación de terceros, por irregularidades en el incremento de la planta del personal docente y administrativo, excediendo lo dispuesto por el Ministerio de Educación.



Según la acusación, Ibargüen habría incumplido los criterios legalmente establecidos para la administración de recursos destinados para ese sector por el Sistema General de Participaciones para los años 2004 y 2005. Sin embargo, para la Corte, la Fiscalía no logró demostrar la apropiación de los recursos por parte de maestros y personal administrativo ordenados por el gobernador.



“Las pruebas recaudadas arrojaron dudas sobre la responsabilidad penal de Ibargüen que deben resolverse a su favor. No se acreditó la apropiación de los recursos por parte de los docentes y trabajadores administrativos que fueron nombrados, ya sea porque no prestaron el servicio, no cumplieron los cargos en los que fueron designados, ni que quien los incorporó en la planta de personal lo hizo simplemente para favorecerlos”, dice el fallo.



Además, no se pudo establecer si este personal se apropió indebidamente de los sueldos devengados por no cumplir los requisitos para su designación o no haber prestado el servicio para el que fueron nombrados.