Corte absuelve y ordena libertad inmediata de la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo

La Corte Suprema de Justicia absolvió a la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo en el caso de la presunta venta irregular de un terreno baldío al Hotel Dann en Cartagena.



La absolución y orden de libertad inmediata a favor de la exmandataria, que estaba condenada por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, también favorece a la exsecretaria de Hacienda, Viviana Eljaiek Juan.



Según expresó la Sala de Casación Penal, la administración de la alcaldesa Judith Pinedo sí podía vender ese terreno baldío que es de unos 200 metros cuadrados porque “se determinó que ese lote no hacía parte del área de playa y legalmente podía ser objeto de compraventa, como lo hizo la alcaldía”.



Esta decisión de la Corte tumba la condena emitida por el Tribunal Superior de Cartagena que había condenado a Pinedo a 12 años y cinco meses de cárcel.



El caso viene desde hace más de 10 años, luego que la ciudad de Cartagena recibiera cientos de terrenos baldíos para ser escriturados a nombre del distrito. Por ello, se facultó desde 2006 a la administración para vender estos terrenos y obtener recursos.



No obstante, en 2011 se recibió una denuncia contra la exmandataria de la ciudad Judith Pinedo Flórez (2008 – 2011), por su presunta responsabilidad en la venta de la playa a la promotora inmobiliaria del Hotel Dann, en el barrio El Laguito.



El dilema del caso era sobre si este terreno que vendió la administración de Pinedo hacía parte o no de la playa, que es inembargable, imprescriptible e enajenable.



Tras la sentencia condenatoria contra Pinedo en 2021, la defensa de la exmandataria impugnó la decisión, para que finalmente hoy el alto tribunal ordenara su inocencia y libertad inmediata.