¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Alejandro Cabra Hernandez

A la hora de notificar una desaparición, las autoridades en Cali tienen habilitados diferentes canales para reportar estos tipos de casos, sin necesidad de esperar 72 horas como se cree.



“Las personas tienen que saber que no deben esperar 72 horas para denunciar una desaparición, pues es un mito. Las primeras horas son fundamentales para que las autoridades trabajen en la búsqueda”, explicó Ángela Villaci, subdirectora de Atención al Usuario de la Fiscalía Seccional Cali.



De igual manera, la Subdirectora aseguró que en tiempos de aislamiento la Fiscalía General de la Nación dispuso los correos electrónicos: denunciaanonima@fiscalia.gov.co, centro de contacto1n@fiscalia.gov.co y la línea 122, como canales de recepción gratuitos para que la ciudadanía reporte a una persona desaparecida. También se puede enviar un correo a dbuitrag@fiscalia.gov.co.



“Los datos importantes para precisar en el correo o en la llamada son: nombre del desaparecido, cuándo fue la última vez que vieron a la persona, el último sitio que frecuentó, la ropa que llevaba puesta, señales particulares, características morfológicas, en qué se estaba movilizando. Es decir, todos los elementos y detalles de la cotidianidad de la persona son fundamentales al momento de ser reportados, pues son supremamente valiosos para la investigación”, afirmó Villaci.



La funcionaria añadió que en caso de que se tenga una fotocopia del documento de identidad del desaparecido, es recomendable adjuntarla en el correo, al igual que una foto reciente.



En Cali, de acuerdo con datos de la Fiscalía Seccional, en lo corrido de este año, 242 personas han sido reportadas como desaparecidas.



De ese total de personas, 124 han aparecido con vida y 15 muertas, lo que quiere decir que en la capital del Valle, continúa la búsqueda de 103 personas de las que aún no se sabe su paradero.



En cuanto a la publicación de casos de desaparecidos en las redes sociales, Claudia Mayorga, coordinadora de la Unidad de Desaparecidos del CTI Cali, recomendó a los familiares que antes de publicar una foto y aportar datos por estas plataformas, es importante que reporten a las autoridades correspondientes.



“Si las personas no realizan primero la denuncia a las autoridades y en vez de eso solo difunden la foto de la persona desaparecida en internet, nosotros como policías judiciales no vamos a tener información que sea verídica para poder actuar. Por eso el primer paso es reportar a las autoridades”, expresó Mayorga.



Asimismo, la funcionaria aseveró que una vez se tiene el registro del caso, se asignan a investigadores del Grupo de Desaparecidos del CTI Cali y de la Sijín de la Policía Metropolitana para que emprendan la búsqueda de la persona.



Entre la información otorgada por las autoridades, la primera fase de la indagación, que dura hasta 60 días, consiste en activar unos mecanismos de búsqueda urgente.



Después de transcurridos los 60 días, el caso del desaparecido se convierte en una noticia criminal, aspecto que involucra abrir al proceso una investigación formal.



Asimismo, las autoridades precisaron que las denuncias por causal de desaparición solo se archivan si la persona es ubicada con vida o muerta. Por ende, invitaron a la ciudadanía a que si la persona es hallada, es determinante retirar el reporte y las publicaciones del caso en redes, para emplear sus esfuerzos en buscar a otras personas.