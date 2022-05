Comisión de la Verdad respondió a las críticas del mayor Carlos Ospina tras su renuncia 

Horas después de que el comisionado Carlos Ospina renunciara a la Comisión de la Verdad, con el argumento de que no hay espacio para su versión, la entidad aseguró que todas las inquietudes planteadas por él serán resueltas en el informe final, que se hará público en junio.



"Nuestra mayor responsabilidad y tarea colectiva, y nuestra respuesta de fondo a las demandas de verdad – e inclusive a los cuestionamientos y a las imprecisiones o faltas a la verdad en que ha incurrido el hasta hoy comisionado Carlos Ospina - será el Informe Final, al cual seguiremos dedicando la totalidad de nuestro interés y energía", dijo el organismo



La Comisión, en su respuesta al excomisionado, afirmó que siempre le brindó a Carlos Guillermo Ospina, las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos, procedimientos y recursos de todo tipo para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas.



La Comisión también dijo que ha realizado un amplio proceso de escucha no solo de las víctimas, sino de todos los actores y sectores que, de manera voluntaria y en todas las regiones del país, han querido ofrecer su testimonio y relato sobre hechos relacionados con el conflicto armado.



Frente a la Fuerza Pública la entidad explicó que entre 2019 y 2022 ha realizado más de 160 hitos de trabajo con sus miembros que han incluido, entre otros, conversaciones, intercambios pedagógicos, preparación y puesta en escena de espacios de escucha, entrevistas, entrega de informes y casos.



La renuncia de Ospina se dio en la noche de este lunes y el mayor (r) argumentó en Noticias RCN que tomó esta decisión porque no hay espacio para su versión.



“Ya no hay espacio para mí, ya no hay espacio porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización sobre mi persona, me han dicho que soy parte de un complot, me han dicho que entré a la Comisión a hacer inteligencia, que quiero dañar la Comisión de la Verdad y que estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la de ellos”, detalló.