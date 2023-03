Clan del Golfo: ¿por qué está tan fortalecido pese a golpes contra algunos de sus cabecillas?

Los constantes ataques del Clan del Golfo en distintos sectores de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, son una muestra de que este grupo criminal sigue estando fortalecido luego de la baja de sus principales cabecillas y del rompimiento del cese al fuego que habían pactado con el gobierno del presidente Gustavo Petro.



El anuncio del fin del cese al fuego ocurrió seis días después de que el mismo Presidente denunció que esta organización era la responsable de los daños en el acueducto de Tarazá, en la región del Bajo Cauca antioqueño, y después de que el gobernador de este departamento, Aníbal Gaviria, denunciara un ataque en la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá contra cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público que habría sido perpetrado por miembros de esa organización.



Inclusive, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, sostuvo que desde que se decretó el cese al fuego con el Clan del Golfo, el pasado 31 de diciembre, dicha estructura criminal cometió más de 38 acciones criminales.



“Tenemos contabilizadas más de 38 acciones contra la Fuerza Pública, contra la población civil, contra la infraestructura crítica y económica del Estado. Es evidente en estos días del paro minero las diferentes acciones que han adelantando, no solamente contra la población civil, sino a través de la instrumentalización, eso ha causado desabastecimiento, confinamiento y desplazamiento forzado”, dijo el general Giraldo a la Revista Semana.



“Las intenciones de este grupo eran las de quemar estaciones de policía y alcaldías. Vimos de manera evidente como quemaron un peaje y violaron el Derecho Internacional Humanitario a través de la quema de dos ambulancias, una de ellas transportaba una paciente”, dijo el general Helder Giraldo.



El Clan del Golfo sostuvo que han respetado “cabalmente” la tregua pactada con el Gobierno y que no están detrás de las “las manifestaciones violentas” que se les atribuyen e insistieron en su “disposición de paz”.



Aseguran “que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca”, todo por “perjudicar” su imagen y “combatir fuera del campo de batalla”.



Según datos de la Policía Nacional, el año pasado el Clan del Golfo tenía 3.800 hombres alzados en armas y redes de apoyo. Además, el grupo tiene injerencia en 12 departamentos y en 128 municipios de Colombia.



En los departamentos de La Guajira, Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico, el Clan del Golfo estaría subcontratando a bandas criminales que protegen sus intereses en el narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, contrabando y otras rentas criminales.



Según Gustavo Petro, el Clan del Golfo manipula a la población minera del Bajo Cauca para no perder ni un centímetro de sus negocios con el negocio de la minería ilegal y la extracción de oro que, además, les sirve para lavar activos y dólares de sus negocios de narcotráfico.



“El Clan del Golfo manipula las necesidades de una población minera, sujetándola incluso por su propia hambre a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar la gran minería ilegal”, expresó el presidente desde Caucasia, al tiempo de su dura crítica a los intereses que defiende el grupo ilegal.



El Presidente señaló que no va a “permitir que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza en función de una codicia que responde a intereses extraños al territorio y que tienen que ver con las grandes economías ilegales”. Adicionalmente, dijo que convocará a una cumbre minera para poder hacer un censo de la maquinaria que hoy está en el territorio para que sea de los pequeños mineros y no de los grupos armados como el Clan del Golfo.



La extracción de oro genera casi las mismas ganancias para las organizaciones al margen de la ley que el tráfico de drogas.



De acuerdo con cálculos oficiales, el Clan del Golfo está detrás de entre el 30 y 60% de las exportaciones de droga desde Colombia, cifra que es equivalente a unas 700 toneladas anuales.



Como si fuera poco, ayer el Ejército informó que el soldado profesional Joe Luis Galván fue asesinado el pasado lunes festivo por este grupo armado en Montería, Córdoba, mientras se encontraba en su día de descanso.



Actualmente el grupo tiene seis frentes ubicados en distintos sectores del país: Juan de Dios Úsuga, Gabriel Poveda Ramos, Efrén Vargas Gutiérrez, Carlos Vásquez, Pablo José Montalvo y Zuley Guerra.



En el Valle del Cauca este grupo tiene presencia activa especialmente en los municipios de Buenaventura, Zarzal, Roldanillo y La Victoria. En febrero del año pasado, una aeronave ultraliviana, que no contaba con matrícula de identificación, fue hallada por las autoridades en una pista clandestina ubicada en la vereda El Silencio, en el municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca. En esta aeronave el Clan del Golfo pretendía enviar 183 kilos de cocaína a Centroamérica.