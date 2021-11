Cayeron 'Los Muleros', dedicados al hurto de tractocamiones y mercancía en la vía al mar

Las autoridades lograron desarticular la banda 'Los Muleros', presuntamente dirigida por un uniformado de la Policía y dedicada al hurto de tractocamiones y mercancía en la vía Buenaventura - Cali.



A este banda se le atribuye el secuestro de dos conductores de una tractomula y el hurto de los 138 televisores que transportaban.



Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los 5 miembros de la banda, sindicados por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro, hurto calificado y agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los implicados fueron identificados como Adir Ocampo Meneses, agente activo de la Policía Nacional; Víctor Fernando Angulo Segura, Alexánder Fajardo Rincón, Daniel Alberto Quiceno Silva y Leiner Javier Angulo Segura, quienes no aceptaron los cargos imputados.



Los hechos por los que se les acusa habrían ocurrido el pasado sábado 13 de noviembre, en el kilómetro 100 en la vía Buenaventura - Yumbo.



Ese día, dos de los capturados portaban uniformes de la Sijín y armas de fuego, habiendo montado un retén falso. Durante este, habrían retenido a los conductores de la tractomula que venía desde Buenaventura con mercancía.



Según la investigación, estos hombres amarraron y amordazaron a los camioneros, llevándolos hasta un barranco, para posteriormente llevarse 138 televisores, un radio de comunicaciones, dos teléfonos celulares y $3.000.000.



Luego, los presuntos delincuentes huyeron en un carro particular y en la tractomula. Más adelante , en el sector de Mediacanoa, serían interceptados por miembros del CTI y la Policía de Carreteras.



Las autoridades recuperaron el vehículo y la mercancía hurtada, mientras que en el carro particular hallaron un maletín con 3 camisas de uniforme, 3 pantalones, un chaleco y una chaqueta reflectiva, 2 camisillas, 4 gorras de la Policía Nacional, 2 chaquetas de la Sijín, un arma traumática calibre 9 milímetros y 7 teléfonos celulares.