Carlos Mattos fue condenado a cinco años tras las rejas por sobornar a juez

El Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y ocho meses de prisión al empresario Carlos Mattos por haber sobornado a la entonces juez civil Ligia del Carmen Hernández.



La condena mantiene la pena que se le había fijado originalmente a Mattos, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la primera decisión porque no se había investigado si el empresario incrementó su patrimonio de manera ilegal. Tras encontrar que no hubo dicho incremento, el juez insistió en mantener la condena.



Mattos, quien recibió esta sentencia con la cabeza agachada y las manos en la cabeza, deberá pagar una multa de 131 salarios mínimos mensuales vigentes y 108 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.



En esta decisión el Juez rechazó las peticiones de Mattos y su defensa en las que buscaban que se anulara toda la actuación penal, además de una retractación de cargos. “No es viable aceptar la retractación que hiciera el procesado ni anular la diligencia como lo pretende el defensor”, dijo el juez durante la diligencia.



Frente a la retractación de cargos en la cual Mattos dijo fue engañado por la Fiscalía, el Juez dijo que desde un principio este conocía los delitos por los cuales era procesado.



“Desde un principio al acusado se le han informado los hechos por los cuales se adelanta este proceso y la calificación jurídica, la que además se precisó en debida forma en la audiencia de formulación de acusación, además Mattos conocía el retiro unilateral del preacuerdo de la Fiscalía”, dijo el juez.



En este sentido el Juez dijo que tampoco es válido decir que Mattos presentó afectaciones de salud que hubiesen viciado su juicio al momento de aceptar cargos. “Tan es así que en esa audiencia tanto el cómo la defensa guardaron silencio y no se planteó en su debido momento”, dijo el juez.



Mattos es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas luego de ser extraditado de España.



Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.



En este caso en específico la Fiscalía determinó que Mattos sobornó a la exjuez civil Ligia del Carmen Hernández, quien fue condenada a 25 meses y 18 días por la Corte, para que fallara a su favor y asegurará la titularidad en los derechos de distribución de la marca Hyundai.



El empresario tiene pendiente otro proceso penal por haber por haber sobornado al exjuez, Reinaldo Huertas.



En esta investigación la Fiscalía ha determinado que Mattos le habría pagado a Huertas presuntamente 2.000 millones de pesos para que lo favoreciera con una medida cautelar, que le permitiera ser el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda.