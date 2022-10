Cárcel para las seis personas implicadas en la desaparición de Maximiliano en Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a los seis presuntos integrantes del grupo autodenominado como ‘Los Carneros’, quienes estarían involucrados en la desaparición del niño de seis años Maximiliano Caro Tabares en Remedios, Antioquia.



Los procesados, que no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, son la mamá, la abuela y el padrastro de la víctima; y otras tres personas, entre ellas un hombre conocido con el alias de ‘Orejas’.



A Fabio Andrés Carmona Ramírez, alias ‘El Líder’ y padrastro del menor, se le imputaron cargos por los delitos por desaparición forzada agravada y tortura. A Sandra Patricia Caro Pérez, alias ‘La Cacica’ y madre de Maximiliano, fue acusada por desaparición forzada agravada a título de autora y tortura a título de cómplice.



En el caso de estos dos, la defensa había solicitado un habeas corpus para que los dejen en libertad, argumentando que las audiencias de legalización de captura no se llevaron de forma consecutiva, ya que estas fueron interrumpidas a finales de la semana pasada para ser retomadas en la tarde de este lunes.



La abuela del menor, Damaris Estela Pérez Escalante, alias ‘Mary’, es judicializada por el delito de tortura en calidad de cómplice, al igual que su compañero sentimental, Fabian Alberto Monsalve, alias ‘El Meditador’.



La tercera pareja sentimental implicada en estos hechos, Robinson Esmit Arboleda Ramírez, alias ‘Orejas’, y Susana Ceballos Zapata, alias ‘Discípula’ o ‘La Sumisa’, deberán responder por los delitos de desaparición forzada agravada y tortura a título de cómplice.



Los hechos se conocieron el pasado 21 de septiembre, cuando la madre del niño reportó la desaparición y afirmó que su hijo no había regresado a la casa después de salir a una tienda ubicada en el corregimiento La Cruzada, en Remedios (Antioquia).



Sin embargo, la evidencia indica que, el 20 de septiembre, el menor de edad era transportado en un motocarro por alias ‘Orejas’, y viajaba en compañía de la mamá y el padrastro por el sector La Loma del Hueso, en Segovia (Antioquia).



Al respecto, los testigos señalaron que esta fue la última vez que vieron con vida a la víctima.



Los elementos de prueba indican que ‘Los Carneros’ estarían involucrados en actos violentos y desmedidos contra otro señalado integrante del grupo a quien, presuntamente, le propinaron quemaduras y lesiones en los genitales y distintas partes del cuerpo.



Los seis investigados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Segovia y Bello (Antioquia). En los procedimientos se incautaron siete celulares; además de un muñeco, libros y objetos usados para prácticas de santería.