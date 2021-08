Capturan a hombre que habría pateado por la espalda a patrullera del Esmad en Medellín

En el municipio de Bello, Antioquia, fue capturado un joven de 22 años señalado de ser quien propinó una patada por la espalda a la patrullera del Esmad, Astrid Carolina Salas, en hechos registrados durante las manifestaciones del 20 de julio en Medellín.



El general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó en Noticias Caracol que se trata de "un joven de 22 años que se dedica a la venta de videojuegos, consolas, en el municipio de Bello. Observamos sus antecedentes, no tiene en este momento. En horas de la mañana había sido objeto de la aplicación de un comparendo por porte de armas cortopunzantes en el municipio de Bello precisamente ese día".



Para la identificación del señalado, precisó el general Martín, se analizó la vestimenta del sujeto, se adelantaron cotejos morfológicos, se identificaron fotografías y se contó con la participación de la comunidad, que brindó información a través de la línea 123. Las autoridades no tuvieron que pagar la recompensa ofrecida, que era de hasta $10 millones.



"La investigación continúa. En este momento nos enfocamos a identificarlo, capturarlo por estos hechos de violencia contra servidor público, de ataque a una mujer. No hemos identificado hasta el momento que haga parte (de la primera línea), pero en el proceso investigativo muy probablemente sabremos a ciencia cierta qué participación tiene en estas organizaciones", dijo.

La agresión contra la patrullera Salas ocurrió el 20 de julio de 2021, en la avenida Ferrocarril con Calle San Juan, en Medellín, cuando varios agentes del Esmad caminaban hacia un punto de bloqueo. Luego de recibir la patada por la espalda, la mujer cayó al suelo, donde permaneció inconsciente por cinco minutos.



"Estábamos haciendo la labor de la Policía que es garantizar la seguridad de los marchantes y no marchantes. Estábamos por el sector de la 33 y Plaza Mayor, de repente sentí un golpe muy fuerte por mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. No vi absolutamente nada. Ya cuando me encontraba en la clínica, uno de mis compañeros me mostró el video y me pude dar cuenta que era un hombre y fui atacada de manera cobarde por la espalda", afirmó la patrullera tras el hecho.



Astrid Carolina Salas fue trasladada a un centro asistencial de Envigado, donde le diagnosticaron un trauma en la región posterior. Ya se encuentra completamente recuperada.