Capturan a colombiano señalado de asesinar a su madre con un cuchillo en Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos capturaron a un ciudadano de nacionalidad colombiana señalado de asesinar con un cuchillo a su propia madre.



Se trata de Fabián Andrés Aranda Rodríguez, quien nació en el municipio de Fundación en el departamento de Magdalena, al igual que su madre.



De acuerdo con el informe judicial ambos habrían sostenido una fuerte discusión en horas de la noche en la habitación de un hostal donde estaban hospedados en San Antonio, Texas.



Según las versiones encontradas, una mujer que se encontraba también en el hostal escuchó la discusión entre ambos e infomó al propietario del lugar, pues no podía dormir.



A pesar del llamado, no hubo respuesta alguna para atender la situación, pues el dueño del hostal se encontraba ausente en esos momentos. De hecho, la mujer alcanzó a marcar al número de emergencia, pero no hubo una respuesta efectiva.



Al día siguiente, el propietario llegó hasta la habitación del hostal para solicitarle a ambos para que desalojaran la misma. Según los videos de las cámaras de seguridad muestran el momento en que Fabián Aranda abandona solo la habitación con su equipaje sin su madre.



Luego, al entrar a la habitación, los empleados encontraron el cuerpo de Maritza Rodríguez, madre del joven, con heridas de arma blanca. Según las autoridades determinaron que a la mujer había sido asesinada a puñaladas.



En ese momento, Agentes de la División de Homicidios del San Antonio lograron interceptar y capturar al colombiano en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, luego de que tratara de escapar en otro avión.



Fabián Aranda Rodríguez fue llevado a la cárcel del Condado de Bexar donde enfrentará su primera audiencia en la próximas horas.



Las razones que llevaron al hombre a asesinar a su madre todavía son materia de investigación.