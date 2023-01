Bebé de 16 meses murió por golpiza en Bogotá; la madre del menor y su pareja son sospechosos

Indignación ha causado en las últimas horas la muerte de un bebé de 16 meses en Bogotá, presuntamente por el maltrato que sufrió en su casa.



De acuerdo con el coronel Wilson Ortega, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, la abuela relató que este jueves, su hija le había entregado al menor con varios golpes.



“Al centro asistencial de El Guavio llega un menor sin signos vitales, por lo que nuestras patrullas asisten inmediatamente. En entrevista, la abuela manifiesta que su hija le habría entregado al menor minutos antes”, dijo Ortega.



Lea aquí: Después de atentados, en Jamundí piden a Petro que no haya tregua con disidencias de las Farc



En este sentido, Jonathan Herrera, tío del niño, aseguró, según el periódico El Tiempo, que su mamá le dijo que el menor había muerto por unos golpes que le propinaron.



“Yo me encontraba trabajando y recibí una llamada de mi mamá diciéndome que el niño se lo habían entregado casi muerto aquí en el hospital, cuando yo venía subiendo, ya mi mamá me llamó y me dijo que había fallecido por culpa de unos golpes”, relató Herrera.



Lea además: Asesinan a mujer por intentar detener a ladrón que robaba moto de su hijo en Cali



Familiares de la víctima sospechan del compañero sentimental de la madre del menor.



“Ella tenía un noviazgo con él y siempre que él llegaba, el niño aparecía con golpes, el niño aparecía aporreado, hasta el día de hoy que me llamó mi mamá y me dijo que le habían entregado el niño casi muerto y que mi hermana había salido corriendo”, añadió Herrera según el periódico el Tiempo.