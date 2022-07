Asesinan a mujer de 65 años en su vivienda en Siloé; la víctima fue amarrada de pies y manos

Una mujer de 65 años identificada como Patricia Walles fue encontrada muerta en su vivienda en el sector de Las Delicias, del Barrio Siloé, en Cali. Aunque por ahora las autoridades están investigando los hechos, versiones preliminares indican que dos extranjeros estarían involucrados en el homicidio.



Al respecto, el coronel Nelson Zabala, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que la mujer “alquilaba habitaciones a diferentes ciudadanos, especialmente a algunos extranjeros”.



Sobre las labores investigativas, el Coronel destacó que “hay un equipo especial designado a las actividades de investigación y de inteligencia, para establecer las causas de la muerte y el paradero de los posibles inquilinos”.



Por otra parte, uno de los hijos de la víctima confirmó que la mujer había ayudado a dos extranjeros e incluso le debían dinero. “Mi mamá les prestó una cama y una colchoneta. La mujer llegó embarazada y cuando tuvo el bebé les dio un toldillo, les regaló un corral y para rematar, nunca le pagaron los arriendos, le debían dos meses”, dijo a Semana.



“Me cuenta mi hermano que ella estaba con una especie de cobija enrollada en el cuello. Además, la amarraron de manos y pies. Cuando me informó yo estaba en Candelaria, Valle, me vine de inmediato. Cuando llegué, vi la casa llena de policías, no me dejaron verla”, agregó el hijo de la víctima.



De acuerdo con el reporte oficial, aún está por establecerse el arma con la que asesinaron a la mujer. Por ahora, un equipo especial investiga los móviles del asesinato.