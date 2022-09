Aida Victoria Merlano es condenada por fuga de su madre en consultorio odontológico

Este martes un Juez de la República emitió fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre la excongresista Aida Merlano. En su decisión, el togado absolvió al odontólogo Guillermo Cely.



Esta decisión confirma la teoría de la Fiscalía en contra de la joven Merlano, de quien se dijo que participó en el hecho como pieza clave en el escape de su mamá ocurrida el 1 de octubre de 2019 mientras asistía a una cita de diseño de sonrisa en el consultorio de Cely, tras permiso concedido por la guardia del Inpec.



“Aída Victoria conocía del plan de fuga y con su conducta lesionó el bien jurídico de la eficaz impartición de justicia. en ese momento, la joven Aída Victoria también instrumentalizó a su hermano para cometer el delito de la fuga y lo usó para ingresar elementos para facilitar la fuga de Merlano”, dice la acusación de la Fiscalía.



Por su parte, el Juez absolvió al odontólogo Guillermo Cely pues no se evidenció que supiera del plan de fuga.



De hecho en una diligencia reservada el pasado mes de agosto la excongresista Aida Merlano salió en defensa del profesional de la salud, al asegurar que nunca solicitó ningún tipo de ayuda de Cely y que este no conocía de sus planes. Además, reveló que cuando terminó el tratamiento tuvo que estar muy pendiente de que este no descubriera una cuerda roja que había escondido en la basura.



"Si él llevaba la basura al carro se iba a dar cuenta de que había una cuerda adentro del carro de la basura, por eso yo me apresuré y le dije 'tranquilo doctor yo se la boto' y se la arrebaté prácticamente de las manos y simulé que la iba a botar pero la escondí en mi camisa mientras él volteaba a otro lado y yo después me deshacía de esa basura", dijo en la audiencia.