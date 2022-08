La jueza 34 Penal de Control de Garantías de Bogotá negó la libertad a Yhonier Leal, acusado por el asesinato de su madre Marleny Hernández y su hermano, el estilista Mauricio Leal.



Esta solicitud había sido hecha por la abogada defensora, Ana Julieth Velásquez, argumentando irregularidades en la imputación de cargos. “Es posible que la Fiscalía haya señalado hechos abstractos, indicadores y medios de pruebas calificandolos como hechos jurídicamente relevantes”.



Le puede interesar: Con panfletos y mensajes de texto, Clan del Golfo anunció restricción a la movilidad en Antioquia



En este sentido, la abogada, con base en un informe realizado de un perito forense, argumentó, por ejemplo, el hallazgo de un perfil genético desconocido que no coincidiría con el de ninguno de los hermanos Leal ni de la madre de ambos. Esto, según ella, abre la puerta a la presencia de una tercera persona.



La abogada también argumentó que no se evaluó la posibilidad de que la seguridad del condominio fallara o que una persona que viviera allí pudiera ingresar y cometer el crimen.



Sin embargo, para la Juez los argumentos de la defensora carecen de capacidad demostrativa para hacer un juicio de valor diferente al que la Fiscalía realizó, por lo que negó la solicitud.



Además la Juez reiteró que Yhonier Leal debe seguir en prisión porque representa un peligro para la víctima y un peligro de no comparecencia.



Lea aquí: Capturan cinco miembros de red dedicada a gestionar ilícitamente visas para EE.UU.



Por último, la Juez regañó a la defensora porque hizo aplazar en dos ocasiones la diligencia alegando más tiempo para recolectar pruebas, pero el informe que presentó fue realizado antes de estas fechas.



“Cada vez que se reprogramó esta diligencia se le negó a otro ciudadano la oportunidad de acudir ante el Juez de Control de Garantías, lo cual sí constituye un verdadero desgaste innecesario de la administración de Justicia”, dijo.