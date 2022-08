Con panfletos y mensajes de texto, Clan del Golfo anunció restricción a la movilidad en Antioquia

A través de panfletos, mensajes de texto y notificaciones directas, el Clan del Golfo le comunicó a las comunidades campesinas y conductores, la imposición de una restricción a la movilidad nocturna en la vía Peque-Uramita, en el occidente de Antioquia.



Así lo denunciaron campesinos de la zona, que también aseguraron, que el grupo armado, al parecer, está amenazando con atentar a quienes incumplan sus condiciones.



La restricción impuesta por el Clan del Golfo consiste en prohibir la circulación de cualquier tipo de vehículo después de las 9:00 p. m. en la vía Peque - Uramita.



De hecho, el grupo armado advirtió que atentaría contra aquellos conductores de furgones, camiones turbo y camionetas que durante el día no lleven los vidrios abajo.



De acuerdo con el defensor de derechos humanos y portavoz de la Fundación Sumapaz, Óscar Yesid Zapata, el Clan del Golfo tiene atemorizadas a las comunidades rurales.



“Unas restricciones a la movilidad decretadas por el grupo paramilitar de las AGC. No olvidemos que en estas zonas han ocurrido no solamente hostigamientos contra la fuerza pública, sino también hostigamientos a la población”, aseveró.



Frente a esta situación, las comunidades campesinas y conductores han pedido la pronta intervención de la fuerza pública y las autoridades departamentales, pues esto también esta sucediendo en los municipios del Nordeste de Antioquia, donde recientemente, el clan del Golfo ha secuestrado a algunas personas.