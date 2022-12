Abren investigación a congresista que en estado de embriaguez agredió a sus escoltas

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara, John Fredy Núñez Ramos, por presuntamente maltratar a uno de los miembros de su esquema de seguridad y conducir el vehículo asignado para su protección en aparente estado de embriaguez.



Esta medida se adoptó tras los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre en una vía pública de Florencia, Caquetá y la denuncia pública en redes sociales.



El Ministerio Público solicitó a la UNP un informe detallado sobre los acontecimientos ocurridos en la víspera de navidad, así como del protocolo de amparo y debido respeto por la dignidad de las personas que brindan el servicio de protección, que debió firmar el congresista al momento de asignarle su esquema de seguridad.



Vale recordar que tras de este hecho, la Unidad Nacional de protección, quien presta los servicios a las personas que se encuentran en riesgo su vida, denunció que las acciones del político expusieron a su propia esposa y a todo el personal del esquema, conformado por agentes de policía y personas de protección, quienes acompañaban al congresista al momento de los hechos.



“El acta de implementación, firmada por él, es clara respecto de la prohibición del consumo de licor, de quién debe conducir el vehículo y cómo acatar el protocolo de amparo y debido respeto por la dignidad de las personas que ofrecen su vida en aras de la protección”, apuntó la UNP.



Por ahora la Cámara de Representantes no se ha pronunciado frente a lo ocurrido. Recientemente, se registró un hecho similar que protagonizó el senador Álex Flórez, quien fue grabado en estado de embriaguez insultado a un policía en la ciudad de Cartagena.