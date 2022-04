A 'One, two, three' le decomisaron más de 20 bienes avaluados en $11 mil millones

La Fiscalía General de la Nación aplicó la medida de extinción de dominio a 25 bienes del narcotraficante y exsocio de la banda delincuencial La Oficina, Nelson Eugenio Aristizábal, alias One, two, three. Los activos, al parecer, fueron adquiridos con dineros provenientes del tráfico de estupefacientes.



De acuerdo con el ente acusador, estos 19 inmuebles, entre urbanos y rurales, tres sociedades y tres establecimientos de comercio ubicados en Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello y Girardota, Antioquia; y Tolú, Sucre, estaban avaluados en $11.000 millones.



La Fiscalía ocupó 25 bienes de alias One, two, three con fines de extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación



Asimismo, se conoció por parte de la directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Liliana Donado, todos estos activos "pertenecerían a Nelson Eugenio Aristizábal, conocido como 'One, two, three'; y a su hijo, Nelson David Aristizábal, quien habría asumido la administración del patrimonio de su padre, un hombre señalado por los Estados Unidos de integrar la estructura criminal 'La Oficina' y de enviar cocaína a ese país".



Por último, cabe mencionar que los 25 bienes ocupados por la Fiscalía, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.