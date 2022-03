A la cárcel guardia del Inpec señalado de ayudar a alias Matamba en su fuga

El Juzgado 75 municipal con función de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel a Milton Libardo Jiménez, el guardia del Inpec señalado de ayudar a alias Matamba para que se fugara de la cárcel La Picota, de Bogotá, el pasado viernes.



Esta decisión la tomó el Juez tras argumentar, en primer lugar, que Jiménez era consciente de las acciones que estaba realizando para permitir que 'Matamba' se fugará de la cárcel.



“Él sabe que actuar decididamente así, hacer esos cambios, no reportar en minuta, en bitácoras, dar órdenes irregulares, no reportar a sus superiores la ausencia de un compañero, asumir él el puesto, todo esto, está favoreciendo a la fuga de alguien, y aún así se determinó para actuar así, hay conocimiento y voluntad”, explicó el Juez del caso.



Lea aquí: Condenan a 30 años de cárcel a alias Pipe, responsable de 39 asesinatos en Colombia



El juez agregó indignado que tras revisar los materiales probatorios allegados, “Tenían más control creo los caninos por esas rejas que cualquier otro ser humano, 15 minutos abiertas todas. Efectivamente hay conciencia en su comportamiento”.



Otros argumentos que tuvo en cuenta el Juez para tomar esta decisión son: que la medida es necesaria y que Jiménez representa un peligro para la comunidad y para las víctimas.



“Se estima un peligro futuro riesgo de reiteración de esta conducta, que afecta a la comunidad, a la sociedad y a las víctimas", sostuvo el juez.



Concluyó el juez con una reflexión personal: “Es hora de que en Colombia le presten atención a ese sistema penitenciario y carcelario".



La fuga inició a partir de las 12:56 de la noche del pasado jueves, según el relato de la Fiscalía, cuando Jiménez, quien se desempeñaba como inspector de prisiones, "permitió que el hoy prófugo saliera y que usara un uniforme de uso oficial del Inpec y posteriormente que abordara, en las instalaciones del penal, un vehículo que se encontraba dentro de la cárcel".



Para lo anterior, según el relato de la Fiscalía, Jiménez asumió un puesto de control de la guardia externa, trabajo que no le correspondía a él sino a otro dragoneante y llamó por radio al auxiliar bachiller que tenía a cargo la garita cuatro, cercana a la estructura por donde salió 'Matamba' y en donde se tiene la visual de todos los movimientos que se presentan en la puerta de salida.



"Usted hizo perder ese control visual mientras el auxiliar bajaba de la torre y hace el recorrido para presentársele. Ese es el momento para que 'Matamba' aborda un vehículo dentro del penal. Usted, abusado de su autoridad le ordena que vaya al armerillo para que vaya a dejar su fusil y pida un revolver", indicó la Fiscalía.



El ente acusador indicó además que las puertas duraron abiertas 15 minutos.