La salsa se bailará al ritmo de las mujeres en la Feria de Cali 2022

Tres mujeres solistas y dos agrupaciones femeninas buscan ser visibilizadas en la escena musical salsera, liderada en su mayoría por hombres. Quieren poner a los caleños a romper baldosa en la Feria de Cali 2022.



Se trata de las artistas Vivi Lazar, Betty Kaar, Mary la Sonera, Las Chicas Madera y la orquesta Tumbadora, ganadoras del premio Estímulos entregado por la Alcaldía de Cali, en el marco del plan estratégico para el fortalecimiento de la cadena productiva de la salsa. Gracias a este incentivo, a principios de año las cantantes recibieron una donación de 22 millones de pesos para la producción de cinco canciones de salsa.



La idea surgió gracias al productor musical Hugo Burbano, quien le propuso a las artistas componer canciones dedicadas a las mujeres y a la ciudad de Cali. ‘Dentro de Estímulos hay una convocatoria que se llama Actores de la Salsa, en esta ocasión se presentó el maestro Hugo Burbano como productor y él propuso un proyecto dedicado a las mujeres, con letras dedicadas a Cali y a la mujer caleña’, explicó Vivi Lasar, en diálogo con El País.



Fue así como las salseras decidieron embarcarse en este proyecto que hoy las tiene compitiendo para ser las más escuchadas en la Feria de Cali 2022. Más allá de la búsqueda del éxito de sus canciones, las cantantes se han visto motivadas por la necesidad de visibilizar la mirada femenina en la salsa, un género que ha sido históricamente dominado por hombres.



‘Estamos buscando que nos vean, que nos conozcan y escuchen nuestra música, no solo para diciembre, sino para que suenen las canciones todo el año’, relató Vivi Lazar, licenciada en música de la Universidad del Valle y ex integrante del staff de artistas de Gilberto Santa Rosa. Hace cinco años se lanzó como solista y desde entonces ha estado liderando proyectos artísticos de la mano del productor Hugo Burbano.



Vivi se ha dedicado a entretejer historias de mujeres a través de sus discos, canciones como ‘La Solterona’ y ‘Cali es Mujer, Cali es Salsa’ ya forman parte de su repertorio musical. ‘Mi proyecto consiste en contar las historias del diario vivir de las mujeres, son historias hiladas que buscan resaltar la vida de la mujer caleña’, explicó.



El amor lo fue todo para la culminación del proyecto. ‘Se trabajó a contrarreloj para organizar todo, con esta experiencia aprendí que no se trata del tiempo sino de la disposición del corazón y las ganas de hacer las cosas, ese trabajo tan solidario que se dio entre las compañeras cuando estábamos grabando, fue algo muy bonito’, relató Mary la Sonera, sobrina del recordado salsero Piper Pimienta y pupila del músico Juan Roberto Vargas, junto al cual conforma el staff de artistas de la Agrupación Candela, orquesta que lleva casi una década reivindicando la memoria del autor de Las caleñas son como las flores.



La canción de Mary se llama ‘Mujer, Salsa y Sabor’. Con este disco se quiso reivindicar el significado de la salsa para los caleños. ‘La salsa no ha muerto, como Piper Pimienta no habrá nadie, pero puede que mi música reviva un poquito de esa alegría, de ese sabor, de esa época y que rico que las viejotecas y la vieja guardia me den la oportunidad de estar en esos espacios’, relató.



‘A pesar de que llevo tantos años en la música, fue la primera canción que compuse, eso me sacó canas, no sabía en qué enfocarme, no tenía idea de cómo iniciar, menos mal después empezaron a fluir las cosas y me ayudé leyendo poemas sobre la mujer’, confesó la cantante Betty Kaar, una de las voces más experimentadas entre las ganadoras del premio Estimulos; durante ocho años formó parte, junto a Vivi Lasar, de la reconocida agrupación femenina D’Cache, también integró la orquesta La Rebelión, al lado del maestro Gonzalo Piedrahita.



El proyecto de Betty fue la producción del disco ‘Mi Tumbao Caleño’. Este sencillo se hizo en nombre de todas las mujeres rumberas. Viene acompañado de una letra sencilla y picante, digna de una noche de fiesta. Fue posible gracias a la colaboración del compositor Edward Quiñonez, quien realizó los arreglos musicales, también gracias al corista Willys del Arka y a los músicos que trabajaron junto a la cantante.



Para el maestro Jorge Gilkes, director de la orquesta Tumbadora, la idea no es hacer una canción solo para que suene en esta edición de la Feria de Cali 2022, sino dejar un legado, producir discos icónicos que peguen por muchísimos años en la ciudad, como antaño. ‘Yo no quiero ser el disco de la feria, yo quiero sonar para toda la vida, como Cali Pachanguero, quiero es que suene pa’ toda la vida, que se vuelva un clásico’, explicó.

La meta es que los temas producidos se queden en el corazón de los caleños, esa ha sido la verdadera finalidad del proceso liderado por Hugo Burbano. ‘Estos cinco temas pueden escucharlos en cualquier época del año, si las canciones pegan en la feria pues chévere, pero la idea es que también suenen durante el año, ese es como el anhelo, que la gente conozca los proyectos’, agregó Vivi.



Desde su experiencia como profesora, Mary ha trabajado incansablemente con las nuevas generaciones para cultivar en ellos el verdadero amor por la salsa. Uno de sus propósitos para el próximo año es continuar los proyectos que se vienen gestando con los más pequeños y conformar una orquesta infantil que represente a Cali en diferentes concursos.



Finalmente, el mensaje de estas artistas para los caleños es una invitación a que escuchen sus canciones y las apoyen. ‘Queremos que no se nos excluya, queremos mostrar que las mujeres no solo servimos para la cocina, para lavar o planchar, sino que también sean vistas sus capacidades para proyectar vida a través de lo que se expresa, la música, aparte de alegrar genera vida en las personas’, relató Mary.



Las cantantes se presentarán el próximo 29 de diciembre en La Fiesta Blanca de Dj Marlong Son y el 30 en el Teatro al aire libre Los Cristales, como parte del evento ‘Mujeres de Caña Dulce’.