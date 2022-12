Los tres vallecaucanos que figuran entre los 50 artistas más influyentes del mundo

El Valle del Cauca tiene embajadores culturales en el mundo que son dignos de ser destacados. Y esta vez figuran en la lista de los 50 colombianos más influyentes en el mundo, presentada recientemente por Forbes Colombia.



Son varios vallecaucanos quienes están dejando en alto la bandera del país con su trabajo en el arte, la música, la pintura, el la coreografía e incluso, la gerencia cultural.



En su presentación, Forbes Colombia afirma que con este listado se busca reconocer a “quienes por sus logros y trabajo se han ganado un espacio en el mundo de las industrias creativas. Para ello, consultamos a expertos de diversas disciplinas y construimos este listado

—no ranking—”.



La gestora cultural Ana Copete, directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez; el coreógrafo Sergio Trujillo, que hoy triunfa en Broadway, y la estrella del arte Omar Murillo, conocido internacionalmente por sus obras pictóricas, son los vallecaucanos que figuran en la lista de los 50 colombianos más representativos de la industria cultural. Aquí, las reseñas de estos vallecaucanos influyentes.

Ana Copete: Embajadora del Pacífico en el mundo



Aunque nació en Cali, se considera quibdoseña. Lleva la batuta del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que pasó de recibir 300.000 espectadores en 2019 a 350.000 en 2022. La nieta del músico Petronio Álvarez cuenta que viene de una familia “muy afro”, no solo por el color de su piel, sino por el amor que le inculcaron desde su niñez por la identidad. Abogada, magíster en Gestión Pública de la Universidad Santiago de Cali, estudió Negociación de la Universidad de Londres y es una gestora cultural que ha logrado promover la identidad negra como gestora cultural. Ni la pandemia impidió que hiciera el Petronio, en el que vinculó a 1500 artistas, generando 3000 empleos y 82 % de ocupación hotelera; es más, lo conectó con festivales afros del mundo y ha garantizado procesos de fortalecimiento para los artistas.

Óscar Murillo ha participado enexposiciones colectivas internacionales y bienales, incluida la Bienal de Sharjah 13 en 2017 y la 56a Bienal de Venecia de 2015. Tomada de internet

Oscar Murillo: Estrella en ascenso



Este artista y pintor vallecaucano fue el ganador del premio Turner en 2019 por su trabajo Violent Amnesia, que explora el trabajo humano en la economía global, y que el jurado destacó por “su compromiso con las causas sociales y políticas urgentes”.



Asimismo, fue nombrado por la revista Time como una de las 100 estrellas en ascenso del mundo. El año pasado fue el único colombiano destacado en el listado de los 30 menores de 30 de Forbes EE. UU.

Nació en el corregimiento de La Paila, Valle del Cauca. Y a los 10 años se mudó con su familia a Inglaterra, presionados, como muchos colombianos, por la situación social y económica de la época. Antes de darse a conocer internacionalmente, limpió oficinas con su padre, vendió piezas de arte por US$ 400.000 a Leonardo DiCaprio.



En 2007 se graduó de licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Westminster y dado su indudable talento, obtuvo una beca para estudiar una maestría en el Royal College of Art, cupo que logran solo 20 de cada 100 postulantes.



Hoy en día, las obras de Murillo son apetecidas por Hollywood y lidera un proyecto que promueve el arte en escuelas del norte del Valle del Cauca.

Sergio Trujillo vive fuera de Cali desde los 12 años, y ha conquistado los escenarios más importantes del mundo con sus coreografías. Especial para El País

Sergio Trujillo: De Cali para Broadway



Este caleño, a sus 59 años, es toda una estrella de los musicales y es reconocido en la actualidad como uno de los coreógrafos más cotizados de Broadway. No en vano, en 2019, fue el primer latino en recibir el Premio Tony a la Mejor Coreografía por el musical Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations.



El año pasado también estuvo nominado a un Premio Emmy, en la misma categoría, por el especial de Navidad de NBC en el Rockefeller Center de Nueva York, su trabajo en ‘Annie Live’ (Annie Vive).



“Este es un musical que tiene diferentes oportunidades para la coreografía, la escenografía y se presta para desarrollar el arte. Pero, lo más importante para mí es descubrir una forma de crear algo nuevo en la trama, con la base de lo clásico, y contar la historia por medio del baile”, contó en esa ocasión.



Trujillo, además, estuvo detrás del espectáculo ‘Jersey Boys’ con Nick Jonas. Y en su carrera ha sido nominado a varios reconocimientos como otro Tony por ‘On Your Feet!’, al Drama Desk Awards en tres ocasiones; y tiene premios muy importantes, como el Lucille Lortel por ‘Saved’ y un Ovation Award por ‘Empire’.