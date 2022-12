¡Agéndese ya! Los planes imperdibles para disfrutar la época de Navidad en Cali

Luces, magia, sabores y colores para propios y visitantes es lo que ofrecen los diferentes planes que se pueden realizar durante la época de navidad en Cali.



Conciertos, museos, parques temáticos y otros planes culturales son algunos de los planes que este año hay para disfrutar en la capital del Valle en la temporada decembrina. Aquí los más destacados:

Ciudad Navidad

Hasta el 15 de enero, chicos y grandes podrán acceder por solo $29.000 al parque temático que llega recargado con nuevas atracciones, como un domo que sorprenderá con su nueva temática, una pista de patinaje ($16.000 y con rápido acceso: $20.000), zona con figuras y animales gigantes, casa de santa, tren iluminado, granja, trineos, doble deslizador, inflables y taller de Santa.



A su paso hallarán duendes, hadas, gnomos, elfos, el monstruo come galletas y hasta al Grinch. Podrán tomarse selfies en el árbol de Navidad más grande e iluminado de Cali. Calle 16 con carrera 70, sur. Info: 311 8234737. (602) 3890688.

Centros comerciales

En los diferentes centros comerciales de la ciudad hay diferentes planes para que las familias caleñas disfruten de ambientes navideños. De hecho, todo el mes se podrá asistir a novenas diarias, conciertos, eventos especiales para niños y muchos planes más.



Unicentro



En el Centro Comercial Unicentro hay una variada agenda para el día a día en la época decembrina. Hasta el 10 de noviembre habrá piscina de pelotas para los más pequeños; el 17 de diciembre, a las 3:00 p.m., se realizará un evento para decorar gorros de navidad. Además, desde el 15 de diciembre, a las 5:30 p.m., se llevarán a cabo las novenas de aguinaldos.

Jardín Plaza



El centro comercial Jardín Plaza es otro lugar donde los más pequeños de la familia podrán disfrutar de juegos y de una piscina de pelotas. Además, en el lugar se realizarán las novenas de aguinaldos del 15 al 23 de diciembre a las 6:30 p.m.



Chipichape



En el centro comercial Chipichape también hay piscina de pelotas para los más pequeños, así como novenas programadas todos los días a las 6:00 p.m. a partir de este jueves 15 de diciembre.



Parque de diversiones

En el parque 'River View Park' se puede disfrutar no solo de las atracciones, sino también del festival temático que tiene consigo una villa navideña. En este podrán encontrar shows navideños, musicales y más de 30 atracciones.

Alumbrado de la ciudad

El evento este año se puede disfrutar en 32 sectores de la ciudad, distribuidos en 6 zonas geográficas: centro, norte, sur, oeste, oriente y ladera.



En la zona centro, el montaje principal está en el Bulevar del Río, donde habrá una exposición artística de figuras en gran volumen elaboradas por los artesanos del Carnaval de Blancos y Negros.



Asimismo, se iluminarán la Plazoleta del CAM, el Parque de la Retreta, el Parque Uribe Uribe, el Parque Obrero, la Plaza de Cayzedo, entre otros lugares.

Para disfrutar con niños

Dulce navidad en el Zoológico de Cali



Este martes 20 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m., habrá un recorrido especial en el Zoológico de Cali, puesto que se llevará la navidad a los animales del zoo con cajas de cartón con motivos navideños, estas

cajas tendrán insectos, uvas, pasas, cacahuate, esencias y otras delicias.



Dinosaurios y Dragones Fantásticos



En el centro comercial Valle del Lili (antigua 14), de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., se puede visitar, en familia o con amigos, la exhibición de Dinosaurios y Dragones Fantásticos. Hay juegos de iluminación, actores, corpóreos y escenografías, y 30 animatronics en escena, dinosaurios a escala real, como el Tiranosaurio rex, de 10 metros de largo o el Brachiosaurus, de 8 metros de alto. Se trata de un recorrido mágico, de una hora de duración. Boletas: Colboletos o en la taquilla del evento. (602) 6611111 y 300 661111. www.dinosauriosydragonesfantasticos.com Redes sociales: @dinosydragonesfantasticos

Planes culturales

Los amantes de la salsa pueden llegar al Museo Jairo Varela, en la Plazoleta del mismo nombre, en el segundo piso del edificio, de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El aporte cultural es de $10.000 y allí hay fotografías, instrumentos musicales, vestidos, partituras y discos, que cuentan la historia del chocoano que fundó y dirigió al famoso Grupo Niche, el de Cali Pachanguero.



Para conocer el origen de la historia salsera en Cali, vale la pena visitar, en la carrera 11B #24-44, el barrio Obrero, el Museo de Salsa, que estará abierto del 25 al 30 de diciembre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. La inversión es solo de $ 10.000.



No hay que dejar de ir a la Carpa Delirio que del 26 al 30 de diciembre, en plena Feria de Cali, tendrá funciones de su estreno ‘Celebración: la fiesta que somos’. O darse un ‘borondo’ por el Peñón, Granada, el Bulevar del Río, San Antonio, para disfrutar de la gastronomía, la oferta cultural y festiva.

Delirio, de estreno

Del 26 al 30 de diciembre, durante la temporada de Feria, Delirio estrenará su puesta en escena 16, ‘Celebración: La fiesta que somos’. A través de su mezcla de baile, circo y orquesta, se narra una historia mítica de cómo hace 9000 años la exuberante selva vallecaucana fue testigo de la furia del dios sol. Entradas en Tuboleta.com



Apertura de puertas: 7:00 p.m. Inicio del show, 9:00 p.m. Boletería: $150.000, $ 215.000 y $ 260.-000. Tel: 3103726591. descuentos del 10 % con tarjetas débito y crédito de banco de Occidente. Carpa Delirio contiguo al Centro de Eventos Valle del Pacífico. Cra. 26 No. 12-328. Zona Yumbo.

Love Parade

Para quienes quieren celebrar las fiestas con electrónica, el próximo 17 de diciembre, la Arena Cañaveralejo será sede del Love Parade Tributo, el festival de este género más importante del mundo, que llega con los Djs más impactantes de las últimas tres décadas.



Estarán el francés Cedric Gervais, ganador del Grammy Best Remix Recording 2013; la leyenda del house, el dominicano-estadounidense Roger Sanchez; el DJ francés Antoine Clamaran; David Tort, DJ/Productor español; el showman Donald Glaude y desde el sello Subliminal, Harry Romero. Colboletos (602) 6611111 y 300 6611111.