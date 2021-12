Que todo el mundo te cante: discos de la Feria que se han vuelto himnos de amor por Cali

Copo blanco de algodones, fruto dulce de la caña, todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placeres. ¡Mire! ¡Vea!”, cantaba en 1971 la Billo’s Caracas Boys. Este porro, ‘Mi Cali bella’, compuesto por Carlos Vidal y Víctor Mendoza, fue el primer tema de la Feria de Cali en homenaje a la ciudad.



Ese coro que en los años 70’s impuso dicha orquesta venezolana se convirtió en una invitación a disfrutar de la fiesta máxima: “Y esta es mi Cali, mi Cali bella. Y esta es mi Cali, mi Cali hermosa. Y esta es mi Cali, Cali preciosa. Y está es mi Cali, cuna de Diosas. ¡Viva Cali, Chipichape y Yumbo!”.



Otro tema que se rindió ante la belleza de las mujeres de esta tierra fue ‘Las caleñas son como las flores’, del bogotano Jorge Arturo Ospina y grabado en 1975 por The Latin Brothers, en la voz de Piper Pimienta Díaz, que inmortalizó la frase “Cali es Cali, lo demás es loma”. La agrupación, liderada por Julio Ernesto Estrada, incluyó en su primera producción esta canción que todo caleño ha escuchado: “¡Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores sino están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas siempre mueven las caderas como los cañaverales”.

"Y nació la Feria de la Caña y de impulso se armaba el corazón. Y llegó la vena de la salsa y de música mi Cali se vistió",

Fragmento de 'Que se sienta", canción de José Aguirre.

El caminar de las caleñas inspira a muchos. En 1979 el cantante venezolano Pastor López adaptó a Cali una versión de ‘Las limeñas’, canción peruana compuesta por Walter León —interpretada en dicho país por Carlos Ramírez—. Y la convirtió en un piropo a ‘Las caleñas’ hecho cumbia: “Tanta caleña tan linda que hay y yo no sé a quien mirar, tanta guapita para besar y yo no sé a quien llamar”.



Luego llegó una seguidilla de éxitos en salsa del chocoano Jairo Varela. En 1984 creó ‘Cali Pachanguero’, inspirado en un caleño que, en medio de un crudo invierno en Nueva York, le contó su decepción del sueño americano. La letra, la música y los pregones de esta canción, que no falta en el Salsódromo, eriza la piel a más de un colombiano y más si está fuera de su país: “Cali Pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo... Es por eso que espero que los días que lejos cuando dure mi ausencia sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí cuando en frente de mí tus montañas no vi”. Luego creó ‘Del puente pa’ llá’ y ‘Cali ají’, otras infaltables en Feria.

"Cuando mi papá se metía en su estudio, él y sus músicos no veían el sol. Un día, mientras ensayaban, alguien dijo: ‘¡Esto es cuestión de pandebono!’ y él incluyó la expresión en ‘Cali ají",

Cristina Varela, hija de Jairo Varela.

Y como en un duelo salsero, otra orquesta emblemática de Cali, Guayacán, en 1991, a través de Nino Caicedo y Alexis Lozano, lanzó la inolvidable: “ Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si se me acalora no mire la hora, tómese un raspao y cuento acabao”. Las mujeres rindieron tributo al “hombre caleño, hombre rumbero y sabroso”, en 1992 con ‘Caleño’, de Diana Vargas.



Un exNiche, Willy García (en 2013), se anotó un hit convirtiendo en tema de Feria ‘Así es que se baila en Cali’. Y en 2015, en medio de la polémica, se hizo el último concurso del Disco de Feria que ganó el caleño Rodrigo Mayorga con ‘Cali salsa flow’. Y en esta Feria 60, José Aguirre con su Cali Big Band regaló el tema homenaje ‘Que se sienta’, toda una oda a la fiesta de la caña.

Mi Cali Bella

Portada del disco de la Billos Caracas Boys. Cortesía para El País

Cuenta Luis Guillermo Restrepo Satizabal que en 1970 la orquesta Billo’s Caracas Boys lanzó esta canción.



Ya en los 50’s el maestro Lucho Bermúdez creó el porro ‘San Fernando’, un reconocimiento a la forma de bailar en Cali.



Un antecedente fue ‘Linda Caleñita’, grabada en 1954 por Olga Chorens y Tony Álvarez con la Sonora Matancera. Cuando llegó la Feria de Cali, Fruko y sus Tesos anunciaron con ‘Me voy pa’ Cali’ lo que se venía. Después Richie Ray y Bobby Cruz en 1969 se inventaron



Amparo Arrebato, símbolo de la noche y la alegría de una ciudad que no duerme”.

Las caleñas son como las flores

La imagen de Piper Pimienta con sombrero vestido y corbatín era parte de su sello personal.

"Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son una ricura”, dice esta mítica canción que popularizó The Latin Brothers (fundada por Julio Ernesto Estrada 'Fruko' en 1974 como orquesta hermana de Fruko y sus Tesos) y que fue interpretada por Edulfamíd Molina Díaz, conocido como ‘Piper Pimienta’, quien en 1975 le cantó a la belleza de las caleñas e inmortalizó el dicho: “Cali es Cali, lo demás es loma”.

Las Caleñas

Esta cumbia está dedicada a la belleza de las mujeres de Cali. Interpretada por Pastor López, en 1979, en su álbum ‘El Indio Pastor’, es infaltable en la Feria. El cantante aclaró que adaptó la letra de la canción ‘Las limeñas por ‘Las caleñas’.



Hay otra canción que aunque no fue tema de Feria, se debe mencionar: ‘Amparo Arrebato’. En 1968, Richie Ray y Bobby Cruz llegaron a la ciudad y vieron bailar en Juanchito a Amparo Ramos, ‘Amparo Arrebato’, de las primeras grandes bailarinas de salsa. Al año siguiente, para la Feria, llegaron con el disco ‘Agúzate’ que incluía el tema en honor a la bailarina y a la rumba.

Cali Pachanguero

Álbum ‘No hay quinto malo’ del Grupo Niche. Cortesía para El País

Según Cristina Varela, hija de Jairo Varela, este es un sentimiento verdadero hecho canción: “Cuando mi papá estaba en Nueva York, en un invierno tenaz, ensayando en un pequeño local, se percató de un hombre que tiritaba de frío y lo hizo pasar. Era un caleño que había viajado a Estados Unidos ilegalmente, pero que soñaba con devolverse para Cali, después de muchas vicisitudes.



El hombre le relató lo mucho que extrañaba las montañas”. Y en 1984, en el álbum ‘No hay quinto malo’, del Grupo Niche, Varela inmortalizó aquel relato en la que fue ese año Canción de la Feria. En 2012 se propuso convertirla en himno, en homenaje al autor, fallecido en agosto de ese año, pero no se dio. El tema ocupa el puesto 27 entre las 50 ‘Mejores canciones latinas de todos los tiempos’, según Billboard y alude a la influencia del género pachanga en los años 60 en Cali.

Oiga, Mire, Vea

’Sentimental de punta a punta’ de Guayacán Orquesta. Cortesía para El País

En la sexta producción de la Orquesta Guayacán, ’Sentimental de punta a punta’, Alexis Lozano y Nino Caicedo hacen historia en la Feria de Cali con otro tema emblemático.



En una entrevista a El País, Alexis Lozano dijo: “si un extranjero escucha ‘Oiga, mire, vea’ sin conocer Cali, imaginará una fotografía hecha canción, cómo son sus calles, sus mujeres, cómo es su ritmo. Es un tema emblemático como ‘Torero’, del sentimiento caleño”.



Resulta imposible para cualquier mortal no mover las caderas al ritmo de una letra contagiosa: “Si huele a caña, tabaco y brea, usted esta en Cali, ¡Ay! Mire, vea! Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña, dulce el melao, hierve en la paila hasta amanecer”.

Que se Sienta

Jose Aguirre, compositor musical Archivo El País

El maestro José Aguirre, en homenaje a la Feria en sus 60 años, le regaló esta canción que narra su historia, que empezó tras la explosión del 7 de agosto de 1956.



“Me inspiré en la capacidad de los caleños para salir adelante y reponerse de las penas”. Para ello convocó a Charlie Aponte, Tony Vega, Alejandro Iñigo, Yan Collazo y Roberto Blades, que junto a su Cali Big Band interpretan este tema que no pertenece a ningún álbum y que produjo Corfecali.



“Por allá en el 57 dice la historia que empezó, como medicina pa’ curar heridas de un hecho triste que el alma estremeció. Como raza pujante que Dios bendijo, mi gente se levantó de su dolor. El polvo sacudió de sus rodillas, sus pérdidas lloró y siguió con amor. Y nació la Feria de la Caña y de impulso se armaba el corazón y llegó la vena de la salsa y de música mi Cali se vistió y nació la Feria de Caña”.



Así es que se Baila en Cali

“Así es que se baila, así es que se baila en Cali, y así es que se baila, así es que se mueve el cuerpo, mirá, así es que se baila, con movimiento en los hombros y así es que se baila, como incitando al amor”.



En 2013 esta canción del bonaverense Willy García fue elegida como oficial de la 56 Feria por Corfecali con ayuda de 11 medios de comunicación.



Se impuso a 'Vivir mi vida', de Marc Anthony, y 'Sin miseria', de La Fuga. El exvocalista de Niche y de Son de Cali se inspiró en el Festival de Salsa de Cali, “en la emoción de los bailarines, y el cariño que el público tiene por la salsa".

Cali Salsa Flow

Fue el disco ganador de la 58 Feria de Cali, en 2015. Tras seis semanas de votación, la canción del caleño Rodrigo Alberto Mayorga, con arreglos de Juan Carlos Castrillón, se impuso ante diez finalistas. Obtuvo 6.967 votos del público en la página oficial.



Un jurado conformado por el escritor Medardo Arias, el locutor Benhur Lozada y el productor musical Milton Salcedo ayudó en la elección. Corfecali a dijo que “la decisión no fue bien recibida por un sector del público, que sintió que el cantante es desconocido, igual que la canción, que no suena en la radio”. Desde esa fecha no se convoca a concurso.

Caleño

Orquesta Son de Azúcar Cortesía para El País

Las mujeres salseras rindieron tributo a los hombres, en 1992 con ‘Caleño’, de Diana Vargas.



Con su Orquesta Son de Azúcar cantaron: “Mirada intensa, sonrisa amplia. No le teme a nada, él se sabe cuidar. Para el amor es franco y sincero, para la salsa no tiene igual. Es buen amigo, parrandero y bailador, tirando paso es el mejor. Es buen amigo parrandero y bailador, tirando paso es el mejor. Caleño, caleño, hombre rumbero y sabroso”.

Las chicas de Son de Azúcar pusieron a caleñas y extranjeras a tararear: “el hombre caleño es enamorao, cuando se prende la fiesta él siempre tiene el tumbao”.