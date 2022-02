Zuleiny Rodríguez, la deportista paralímpica que ahora es campeona de la gastronomía

Con amor añadido, así se resume una propuesta gastronómica de ciudad, que desde hace dos años se gestó en el núcleo de una familia y que hoy sigue deleitando el paladar de los caleños con el sabor de la tradición.



Se trata de Zuly Arepas, el emprendimiento de la joven deportista paralímpica Zuleiny Rodríguez Trujillo y su madre Johanna, con el que han buscado ofrecer una variedad exquisita de arepas rellenas, pensadas para aquellos amantes del maíz, de los buenos ingredientes y de la sazón de la cocina tradicional.



Recientemente, y luego de llevar a otro nivel a las tradicionales arepas de la abuela, con seis recetas diferentes, esta joven emprendedora, deportista y estudiante de sexto semestre de comunicación social, pone en el radar de los caleños, y a través de la aplicación Rappi, una nueva receta, ‘La Conciencia de Zuly’ una arepaburguer vegetariana, inspirada en la disciplina deportiva de esta joven, que con tan solo 20 años de edad, ya ha sido campeona suramericana de tenis en silla de ruedas.

En Zuly Arepas todo va porcionado y separado para armar, ya sea una hamburguesa o una arepa. Su cocina oculta se encuentra en la Carrera 23 No. 5 A 18.



En su propuesta saludable y vegetariana, Zuly incorpora ingredientes como la carne vegana, proveniente de un fino proceso de mezcla masajeada con fríjol, lentejas, champiñones, cebolla, ajo, remolacha y semillas de ajonjolí, todo marinado con finas hierbas y aceite de oliva.



Además de la emblemática arepa asada al carbón, realizada por las manos expertas de su abuela y su madre, que no solo tienen como ingrediente principal al maíz, sino que también incluye semillas como la chía, el amaranto y el ajonjolí.



Dos salsas de la casa acompañan la hamburguesa de arepa: una fresca de perejil y una mayonesa aromatizada. Todo, totalmente artesanal. Cabe decir que también lanzaron, a la par de la vegetariana, una arepaburguer con carne real llamada ‘La Hamburguesa de Zuly’.



Pero Zuly Arepas no solo conquista por su exquisito sabor, esta apuesta gastronómica también incluye en su carta un postre muy propio de la casa ‘Las perlitas de Zuly’, bolitas de maíz con semillas de ajonjolí, rellenas de queso mozzarella y bocadillo.



“Zuly arepas es mi sueño, es mi amor. Trabajamos de acuerdo a los antiguos secretos ancestrales de cocción, con los mejores ingredientes.



El sabor de una arepa asada al carbón no tiene igual, realizamos las salsas tatemadas (soasadas), carnes de cocción lenta y asadas al carbón a fuego alto para garantizar el mejor de los sabores, usamos hierbas frescas directamente de la huerta, semillas y las mejores verduras.



Somos guardianes de la buena cocina tradicional hecha con amor”.



Y es precisamente eso último, lo que toda su vida ha movido a esta bella joven. Su historia, es de esas que inspiran a otros, y que dejan grandes aprendizajes.



Zuly nació con una malformación congénita en sus miembros inferiores, por lo que a corta edad tuvo que perder ambas extremidades en una cirugía de amputación.

“Con Zuly Arepas Cocina Ancestral queremos crecer para generar empleo. Sueño con que sea muy inclusivo porque yo sé lo que es estar en un lugar que no lo sea”, Zuleiny Rodríguez, deportista y emprendedora.



Y ha sido más el deseo por superarse a diario que su propia condición de discapacidad, lo que ha llevado a Zuly a ser una destacada deportista, emprendedora y estudiante.



En su adolescencia practicó natación, luego le siguió el baloncesto, hasta que gracias a un amigo, conoció el tenis en silla, deporte con el cual comenzó a ser parte de la liga vallecaucana de esta disciplina. “Me siento muy orgullosa de poder decir que soy parte de esa nueva generación del tenis en silla aquí en el Valle porque fui de las primeras personas que empezó a conformarlo”, cuenta Zuly quien es hoy beneficiaria de la Fundación Sarmiento Palau, presidida por María Clara Naranjo, quien la apadrinó desde ese momento, permitiéndole destacar como deportista de alto nivel.



“Mis primeros juegos Paralímpicos fueron en São Paulo - Brasil, me seleccionaron para ir, la silla era prestada, la raqueta también, aún así quedé de quinta. Entonces comenzamos a buscar apoyo gracias a amigos fotógrafos, pues fui modelo. Miky Calero y Harold Valencia, fotógrafos, me guiaron a mi ángel, por ellos conocí a mi madrina, y desde ahí mi vida cambió totalmente, hoy puedo decir que tengo una carrera deportiva gracias a ella”, relata Zuly, quien ha sido campeona nacional, campeona de un Open en Perú, bronce por equipos con la Selección Colombia en Holanda, y recientemente obtuvo el título del ITF Open en Cuenca, Ecuador, recibiendo además 95 puntos que le permitieron ascender 33 casillas en el ranking mundial.



Pero su empeño y fortaleza para afrontar la vida con toda la actitud, le traerían más sorpresas, a ella y a su familia.



Fue durante un viaje que Zuly y Johanna, su madre, conocieron al exitoso empresario y cofundador de la plataforma Rappi, Sebastián Mejía, quien junto a la también emprendedora Eleonora Barberena, dieron el impulso para formalizar el negocio que por más de 25 años había funcionado en una esquina del barrio Floralia, hoy con un nuevo punto, una cocina oculta en el barrio Alameda.



“Me siento muy bendecida de poder decir que todo lo ha guiado Dios. Tuvimos la bendición de conocerlos sin saber quiénes eran, y su apoyo ha sido incondicional desde el minuto cero. Agradezco inmensamente que hayan sido otros ángeles en nuestras vidas, ellos nos ha compartido su pasión, sus conocimientos sobre la cocina y es por eso que también Zuly Arepas Cocina Ancestral es tan especial. Abrimos en el barrio Alameda desde hace dos años con una cocina semioculta, un lugar muy estratégico, y esperamos seguir llegando al corazón de los caleños”.



Ahora Zuly, quien se prepara desde ya para los próximos juegos Paralímpicos 2023 de Santiago de Chile y busca llegar a París en 2024, sueña con alcanzar, por qué no, el Grand Slam de tenis, y para eso, sabe que nunca hay que dejar de soñar y de confiar.



“Muchas personas se enfrentan a una discapacidad por primera vez y no saben cómo actuar. Y no entienden que tener una discapacidad se convierte en un estilo de vida, aprendes a vivir con ella a diario, a quererla, incluso, para mí, es divertido, pues te enseña a explorar la capacidad que tenemos los humanos de superarlo todo. La pregunta motivadora entonces es ¿qué vas a hacer con eso que te sucede?”.

Opciones de Zuly



Carta

El menú de Zuly Arepas está compuesto por ocho arepas: la caleña arrebatada, la caleña endulzada, la arepa ancestral, la arepa más claro no canta un gallo, hay fuego en el 23, cochinitas al cero, la hamburguesa de Zuly y la conciencia de Zuly.



Adicional tienen dos bowl: el Bowl de Zuly y el Bowl de Carnes, y también ofrece arepas preasadas para tener en casa: una tipo tela, muy delgada y con semillas.