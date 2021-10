El influencer colombiano Yeferson Cossio, quien es conocido por las bromas y retos que comparte a través de sus redes sociales, fue condecorado en el Congreso de la República por las obras sociales que ha realizado.



Según manifestó Cossio, el Congreso reconoció la labor que ha realizado como "gestor de paz" y le otorgó la Magna Cruz Bolivariana de Los Derechos Humanos. El famoso influencer, de 27 años, también fue galardonado por la "contribución social" que ha desarrollado en el país.



"Esto es tan especial, ¡es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre “influenciadores” por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social… me pregunto si esto es siquiera real? se siente increíble", mencionó Cossio.



Yeferson, quien es el primer influencer en ser condecorado en el Congreso, se ha caracterizado por realizar actividades benéficas en varias zonas del país, una de ellas La Guajira donde rescató dos caballos que habían sido maltratados.



"Espero no ser el único, como dije en la fracción del discurso que dejé “no se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros”. Esto me motiva a seguir con toda" aseveró.

Entre las obras sociales que ha llevado a cabo Cossio en el país, también se destacan las donaciones que ha realizado a fundaciones que protegen y rescatan animales, así como las actividades que ha desarrollado para darle alojamiento a adultos mayores.



El influencer, quien en su cuenta de Instagram cuenta con más de 6.2 millones de seguidores, se enfocado en brindar ayuda a niños con enfermedades que no tienen acceso a tratamiento y jóvenes de escasos recursos.



"Uno lleno de tatuajes, peludo, ¿haciendo contenido de bromas y retos pesados en internet y recibiendo un premio de esos al lado de la embajadora de Irlanda? Si eso no es romper estereotipos, no sé qué lo sea", aseguró Cossio.