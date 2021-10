Natalia Buitrago es una modelo, esteticista y cosmetóloga caleña quien, según ha indicado su familia, se encuentra desaparecida desde el pasado mes de agosto.



La joven, quien estaba radicada en Dosquebradas desde hace unos meses, viajó a Cartagena en las primeras semanas de agosto a celebrar su cumpleaños y desde ese momento se desconoce su paradero.



Claribel Moreno, mamá de la modelo, aseguró que lo último que supo de la joven es que esta iba a estar unos días en la Isla del Rosario junto a algunas amigas.



Natalia, de 22 años, habló con su familia por última vez el 18 de agosto cuando les dijo que no se preocuparan si no se comunicaba con ellos en los próximos días porque en el lugar no iba a tener señal.



"Por motivo de su cumpleaños, ella viaja el día 13 a la ciudad de Cartagena. El 17 me comenta que se va a un paseo a la Isla del Rosario, que no se va a demorar sino 4 días. El 18 me comenta cuando ya va de salida, ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella", comentó la mamá de la modelo.

Según el relato de la mamá, ellos no están seguros si la joven estuvo o no en la Isla porque, luego de que el 18 de agosto esta les indicó que viajaría al lugar, a Natalia no le volvieron a entrar las llamadas ni los mensajes de texto.



"Yo no tenía señal y no pude hablar con ella. Fue el último mensaje. No le llegaban los mensajes vía WhatsApp, ni respondía las llamadas o mensajes al celular", indicó Claribel.



La mujer, quien a través de redes sociales ha solicitado la ayuda de los medios para ubicar a su hija, hizo un llamado a las autoridades a que continúen con la búsqueda porque, según les indicó el novio de Natalia, él no volvió a saber de ella desde el 3 de agosto cuando tuvieron una discusión.



"Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto y que fue el último día que se vio con ella. Él nunca nos ha ayudado en su búsqueda, y lo que hizo fue buscar un abogado para protegerse él", dijo la madre de la modelo.



Con relación a la investigación, Claribel aseguró que luego de 10 días de no tener información sobre su hija, ella viajó a Pereira a denunciar la desaparición, sin embargo, hasta ahora no hay grandes avances en la búsqueda porque las autoridades no tienen pruebas de que la joven estuvo en Cartagena.



"A mi hija no se la pudo haber tragado la tierra, la he buscado en la Ciudad de Pereira. He viajado a Cartagena y también le he entregado información a la Fiscalía General, pero no hay resultados", relató la mujer.



Hasta ahora se conoce que la Policía de Cartagena se encuentra trabajando con la Sijín en la investigación para determinar el paradero de la modelo y esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.



"La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias trabaja de manera articulada con el Grupo Gaula, la Seccional de Inteligencia Policial, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol con el fin de obtener información que conduzca a la localización de la joven Natalia Buitrago", manifestó el coronel Jorge Carrillo, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.



Natalia Buitrago nació en Cali, pero su familia se radicó en el municipio de Jamundí. A sus 22 años, Natalia era cosmetóloga, modelo, esteticista y emprendedora con una marca de cosméticos.