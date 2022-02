'Ya no somos ni seremos': El nuevo tema de Nodal tras romper su compromiso con Belinda

A tan solo unos días de haber dado por terminada su relación con la cantante de ‘Luz sin gravedad’, Christian Nodal publicó este viernes 18 de febrero, su más reciente sencillo, titulado ‘Ya No Somos Ni Seremos’.



La canción que ya cuenta con más de 522.541 visualizaciones en menos de dos horas, no solo tiene conmovido a sus fanáticos por la letra tan profunda que el artista narra, sino que también los hace pensar que este nuevo tema musical podría estar dedicado a su expareja Belinda, con la que estaba comprometido.



Aunque el mexicano señaló en la tarde de este 17 de febrero a través de su cuenta de Twitter que tras un amplio periodo de creación musical, por fin empezaría a publicar todo el repertorio que tenía guardado para sus fans, lo que dejó ver que ‘Ya No Somos Ni Seremos’ no es una indirecta a lo que vivió en su relación con la empresaria.



“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo!

#YaNoSomosNiSeremos🖤 #Forajido🌵🇲🇽💚🤠”, escribió Nodal.

La letra de su nueva canción tiene fragmentos como: “Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, lo que ha conmocionado a sus fanáticos, quienes han logrado sentir el profundo sentimiento que el artista le otorgó a la canción.



Así mismo, la parte que dice:“Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”, tiene pensando a más de uno si esa persona que tiene el título de amor de su vida será inolvidable y en el caso de Nodal, si se trata de la estrella pop Belinda.