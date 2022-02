Karol G retó a Instagram al subir algunas fotos sin ropa en el mar 

“La bichota” puso a suspirar a más de un seguidor al subir algunas fotos sin censura en una playa de República Dominicana, en las que dejaba ver su contorneada silueta.



Aunque el contenido de sus fotos no es explícito, si deja ver sus curvas al natural, por lo que el subirlas a su cuenta de Instagram es un desafío a la plataforma, la cual tiende a borrar lo que cree que es indecoroso.



La publicación de Karol ya cuenta con más de 149.640 comentarios y 8.856.777 me gusta, lo que significa que la cantante de ‘tusa’ no sólo bate récords musicales por su voz.



En el copy de su fotografía, la cantante señaló lo siguiente:"Foticos mías en el mar, mi lugar favorito 🌞 🌊 tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto 🌸🦀✨✨✨ celebrando la vida , las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños 🌺".



Así mismo, la antioqueña señaló que disfruto al máximo su cumpleaños número 31:



"Tuve un cumpleaños muy feliz🌝✨ y todo el amor increíble que ustedes me regalan lo hizo aún más especial 🦋🦋🦋🌊 Gracias por tanto 🤞🏽 Los amo mucho pues !!!!", agregó al post.