Volviendo a los años 70: así será el homenaje a la legendaria banda ABBA en Cali

Dicen que las máquinas del tiempo solo son posibles en la ficción, sin embargo, los caleños esta noche podrán volver a los años 70’s y disfrutar de clásicos musicales como Dancing Queen, Chiquitita, Mama Mia, entre otros clásicos de ABBA, una de las agrupaciones pop más famosas.

Se trata del grupo sueco de música pop, integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro.



Con el ánimo de acercar el show a la época de los LP, la ropa brillante, los pantalones bota campana y el baile setentero, el show cuenta con la participación del coreógrafo Ricardo Sánchez y el vestuario estará a cargo del diseñador cartagenero Ricardo Piñeres.



El tributo es presentado por los Súper Troupers, conformado por cuatros colombianos enamorados de esta onda musical, entre ellos, el músico y presentador César Escola; el productor musical y compositor, Ricardo Prado; la cantante y artista de teatro musical, Connie Ucros y la cantante y humorista, Luz Amparo Álvarez, quien le contó detalles a El País sobre esta velada.



Lea también: Ya le fían en la tienda: Juan Duque revela detalles de su relación con Lina Tejeiro​

¿Por qué decidieron hacer tributo a ABBA?

​

Un día estaba en Dubai y vi un tributo a la agrupación que me pareció maravilloso, me emocioné tanto que averigüé y en Colombia no hay un tributo a esta, y pensé “deberíamos hacerlo”. Cuando llegué, me reuní con Ricardo Prado, y César Escola, les compartí la idea, y les pareció muy buena. Para mí eso fue un alivio porque ya tenía planeado un show.

También es importante reconocer que ABBA no es solo la música de ellos como agrupación, sino que es toda una generación, un estilo de vida, de vestir y una forma de pensar. Es una parte de la cultura que nos marcó y sigue marcando.





¿Por qué cree que ha sido una agrupación tan importante en la historia de la música?



Ellos fueron una agrupación que marcó un estilo distinto del pop. Después de que ganaron el concurso de Eurovisión se convirtieron en un hito mundial, por algo es reconocida por estar en la lista de los grupos musicales que más ha vendido discos en la historia. Además de su estilo único en la forma como hacen música. Ellos tenían algo llamado El Muro y es que cuando uno escucha sus coros, se da cuenta de que hay tantas armonías, lo que hace que el coro suene como un solo bloque.



¿Cómo ha sido su proceso de formación para este tributo?





Bajo la idea de no hacer imitación, sino homenaje, iniciamos el proyecto de un musical muy respetuoso, buscando guardar la esencia de lo que es ABBA. Y contratamos al diseñador Ricardo Piñeres, para que nos hiciera un vestuario con el toque de la época, conseguimos músicos, entre otros, y así hemos ido creciendo poco.

La primera presentación fue una especie de ensayo para ver cómo nos iba con el tributo y el público nos pedía que cantáramos más. Teníamos un repertorio muy breve, ese día nos tocó hacer ‘Chiquitita’ tres veces.



Después de esa experiencia, empezamos a profesionalizar más el tributo. Entramos al arreglo de partituras, a grabar las armonías, a hacer un trabajo muy juicioso para hacerlo con todas las de la ley.



Le puede interesar: Agéndese esta semana para el Festival Internacional de Música de Cámara





El nombre de la agrupación se conforma con las iniciales de Anni, Benny, Björn y Agnetha. “Nosotros no podríamos hacer lo mismo porque seriamos ‘Escoria’ (Escola, Conny, Ricardo y Amparo), con ese nombre no nos contrataría nadie”, dice la colombiana Luz Amparo Álvarez.

¿Han pensado llevar el show a los escenarios internacionales?



Sí, hemos tenido bastantes invitaciones, ya que a los productores y organizadores de eventos les gusta mucho que sea un show en español; sin embargo, la pandemia nos frenó un poco, teníamos ya una gira internacional lista, para presentarnos en Estados Unidos, Ecuador, Argentina, entre otros países. Esperamos este año retomarla.



Durante la presentación tendrán espacio para el humor, ¿Cómo serán estas dosis de comedia?



Hay unas pequeñas píldoras de humor que ya vienen preparadas para la presentación, pero también si se da la oportunidad en el escenario improvisamos.

¿Qué anécdotas han tenido como equipo?



Nosotros cantamos las canciones de la agrupación en español, porque ellos tienen varias en nuestro idioma. Esa es mi teoría, pero César Escola dice que es por mi inglés, porque mi acento es un poquito ‘paisa arrastrado’, porque cuando dijeron que cantáramos Dancing Queen, yo dije: ‘ay sí, cantemos Darlyng Queen’, ese es el chiste interno de nosotros. Pero las versiones en español acercan mucho a la gente, y por lo que muchos recuerdan con amor el musical ‘Mamma Mia!’ en el que se conocen más de sus canciones.



Noticias relacionadas: Tim Burton llega a Netflix con 'Merlina', uno de los personajes más oscuros de la Familia Addams



¿Cuál es su canción favorita de ABBA?

​

Hay varias, Chiquita, porque mi mamá me la cantaba, es un hermoso recuerdo para mí, principalmente ahora que ya no tengo el placer de tener su presencia (Murió hace un año). Es una canción que me mueve todas las fibras y cada vez que la cantamos en el escenario siento que es evocar esos recuerdos que tengo junto a ella. Siento nostalgia, pero alegría con ese sencillo.



Por otra parte, Dancing Queen, me encanta, es un clásico. Cada que escucho La Reina del Baile yo me emociono y más si estoy en el escenario. Además, ver a las personas que también lo bailan en familia y amigos entre el público, lo hace más feliz a uno.