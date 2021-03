Vea y escuche aquí los grandes éxitos de la cantante Whitney Houston

User Admin

Su fallecimiento puso de moda sus canciones y álbumes y los situó como los más vendidos en las listas digitales.

El súbito adiós de Whitney Houston, quien falleció el sábado en Los Ángeles con 48 años, puso de moda nuevamente las canciones y los álbumes de la artista, que se sitúan entre lo más vendido de las listas de éxito digitales.En la tienda de música de iTunes, el tema 'I Will Always Love You', el más popular en la carrera de la cantante, es actualmente el más vendido por delante de 'Rolling in the Deep', 'Set Fire to the Rain’ y 'Someone Like You', todos de Adele, la británica que triunfó en la gala de los Grammy del domingo.Houston tiene dos sencillos más entre los 10 más comprados en iTunes, ‘I Wanna Dance With Somebody’ y 'Greatest Love of All', que cierran esa clasificación.El disco ‘21’ de Adele sigue siendo el más vendido en iTunes a primera hora del lunes en Los Ángeles, mientras que ‘Whitney-The Greatest Hits’ se sitúa en segundo lugar por delante de ‘Mylo Xyloto’ de Coldplay.En la tienda de Amazon, el top 100 de ventas está encabezado por Adele con ‘Rolling in the Deep’ y ‘Someone Like You’ que superan por el momento a ‘I Will Always Love You’ de Houston, en tercer lugar.Está previsto que Whitney Houston entre directamente en la lista de temas más vendidos de Billboard que se renueva cada semana los miércoles.Se calcula que se podrían haber vendido más de 50.000 copias del disco ‘Whitney - The Greatest Hits’ en EE.UU. en el día y medio que siguió a la muerte de Houston, una cifra suficiente para aparecer en la lista de los 200 álbumes más populares de la semana.La contabilidad de Billboard se cierra cada domingo, por lo que es de esperar que la próxima semana Houston continúe escalando posiciones en esa clasificación.Whitney Houston vendió hasta su muerte más de 170 millones de discos y entró en el Libro Guinness de los Récords como la artista femenina más exitosa de todos los tiempos por ganar 415 premios en su carrera.La cantante falleció por causas que se investigan, si bien se especula con la posibilidad de que pereciera víctima del efecto de unos calmantes. Su cuerpo fue encontrada en la bañera de un hotel. Los forenses realizaron la autopsia el domingo y se espera que los resultados oficiales se conozcan en un plazo de entre 6 y 8 semanas, una vez concluya el análisis toxicológico.