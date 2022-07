Te aviso, te anuncio, que no acepto: Piqué rechazaría que Shakira se mude con sus hijos

La serie de rumores sobre la separación de Shakira y Piqué parece que no tiene fin cercano y ahora, lo que se especula, es que el futbolista no aceptaría una millonaria oferta que le habría hecho la cantante para no pelear la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.



Según han manifestado medios internacionales, la cantante colombiana le habría hecho una millonaria oferta al español para que este acepte que ella abandone Barcelona y se mude a Miami, Estados Unidos, con sus dos hijos.

​De acuerdo con la información que ha revelado el periodista Jordi Martin, quien ha estado haciéndole seguimiento al tema, el futbolista del F.C. Barcelona no aceptaría las condiciones planteadas por la cantante porque no querría que sus hijos salgan de España.



"Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa", dijo el periodista de El Gordo y la Flaca al respecto.



Además, según enfatizó el comunicador, Piqué no estaría de acuerdo con el cambio de lugar de residencia de sus hijos porque se rompería la estabilidad de su relación con Milan y Sasha.



"Se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería la estabilidad de los niños", comentó el periodista.

​Sobre la cantante colombiana, el periodista aseguró que Shakira tendría planeado hacerle otra propuesta a su empareja porque, según se rumora, ella quiere continuar su vida personas y profesional en Estados Unidos.



"Me aseguran que Shakira salió desvastada. También me dicen que planteó formalizar una última propuesta, ya que, según ella, dijo: ‘Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada’", precisó el comunicador.

¿Nueva relación?

En medio de todos los rumores sobre cómo se está llevando a cabo la separación entre Shakira y Piqué, ahora también se está especulando que la colombiana, supuestamente, por muchos años ha mantenido una relación con el cantante Alejandro Sanz.



​Según aseguró el programa 'Socios del espectáculo', Sanz no solo habría jugado un rol trascendental en el proceso de separación de Shakira y Piqué, sino que también tendría un "vínculo amoroso secreto" con la colombiana desde antes que ella iniciara su amorío con el futbolista.



En medio del programa, uno de los periodistas de este manifestó que "Alejandro Sanz y Shakira tienen un vínculo amoroso secreto desde hace más de quince años".