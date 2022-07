¡Promesa cumplida! Nodal sorprendió a su maestro con lujoso regalo que le había ofrecido

El cantante mexicano Cristian Nodal volvió a ser tendencia, pero esta vez no por los escándalos amorosos en los que recientemente se ha visto envuelto, sino porque le cumplió una promesa que le había hecho a un maestro de su infancia.



De acuerdo con lo conocido al respecto, Nodal le había prometido en 2011 a Francisco Javier Gutiérrez Sierra, su maestro de primaria, que cuando lograra la fama con su carrera musical no se iba a olvidar de él y le regalaría un carro.



Francisco Javier Gutiérrez Sierra compartió una fotografía con el vehículo que le regaló Nodal. Tomado de redes sociales

Después de una década y tras lograr el éxito musical, Nodal cumplió la promesa y sorprendió a Gutiérrez Sierra con una lujosa camioneta.



La noticia fue confirmada de primera mano por el maestro, quien en sus redes sociales agradeció a Nodal por el regaló y compartió una foto posando con la camioneta.



"Los tiempos de Dios son Perfectos... Gracias Kisha... Cristian, una promesa de cuando eras niño: "maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro". Promesa realizada. Gracias y que Dios te Bendiga... Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe", escribió el docente en su cuenta de Facebook.



El detalle de Nodal estremeció tanto al maestro y a sus fanáticos, que emoción del hombre fue tanta que Gutiérrez Sierra aseguró que estaba en shock por el detalle y recalcó que ese regalo significó un reconocimiento a su labor.



"Me siento aún en shock, muy emocionado y orgulloso, porque no sólo siento que me reconoce como maestro, sino que también siento que con éste detalle, está reconociendo la labor de todos mis colegas en general",