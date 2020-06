¿Sexo con tapabocas?, la alerta de Harvard para la 'nueva normalidad' en la cama

Daniel Molina Durango

Cada día que pasa desde que empezaron las medidas de contención del coronavirus a nivel mundial, se está evidenciando la forma en que la pandemia está modificando los comportamientos humanos.



Aunque los límites en la interacción pública eran algo esperado dentro de la contingencia de salud, pocos imaginaron que la pandemia también llegaría para modificar la intimidad, en el terreno de la sexualidad. El tapabocas ya no es indispensable solo para salir a las calles y cuidarse entre las multitudes, sino también para entrar en las propias habitaciones y evitar riesgos de contagio con la pareja, durante las relaciones sexuales.



Las nuevas medidas de salud sexual en tiempos de coronavirus fueron confirmadas recientemente en un artículo publicado en la revista Annals of Internal Medicine, donde tres médicos de la Escuela de Medicina de Harvard, “proporcionan a otros médicos orientación sobre cómo abordar la salud sexual y la actividad con pacientes en este contexto”.



En este documento, los autores que también son médicos del Hospital General de Massachusetts, comparten algunas recomendaciones concernientes a minimizar los riesgos de contagio en las prácticas sexuales, para ello se basan en las más recientes evidencias científicas sobre las formas de contagio del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2 (Sars-CoV-2), cuya enfermedad es conocida como Covid-19.



Para el doctor Jack L. Turban, autor principal del artículo, “las implicaciones para la salud sexual han recibido poca atención. Según los datos existentes, parece que todas las formas de contacto sexual en persona conllevan un riesgo de transmisión viral, porque el virus se transmite fácilmente por aerosoles y fómites. (…) Dado el importante papel de la sexualidad en la vida de la mayoría de las personas, los médicos deberían considerar aconsejar a los pacientes sobre este tema siempre que sea posible. Facilitar conversaciones breves y referencias a recursos relevantes puede ayudar a los pacientes a mantener el bienestar sexual en medio de la pandemia”.



Los aerosoles, explica el médico, son todas las partículas y moléculas que viajan en el aire del medio ambiente y que las personas respiran, “el coronavirus está presente en las secreciones respiratorias y se propaga a través de partículas en aerosol. Las personas infectadas tienen el potencial de propagar secreciones respiratorias sobre su piel y objetos personales, desde los cuales el virus puede transmitirse a una pareja sexual”.



En el caso de los fómites, son objetos inertes susceptibles de contaminarse con patógenos, es decir donde pueden quedar adheridos los virus y contagiar a quien tenga contacto con ellos, entre estos se encuentran: células de la piel que las personas dejan a su paso durante todo el día, al igual que los cabellos caídos, prendas de vestir usadas y las sábanas, entre otros, son fuentes comunes de contaminación. Como afirma el médico Turban, debe tenerse en cuenta que este virus “puede permanecer estable en las superficies durante días”.

El nuevo protocolo a seguir

Por estas razones, los médicos de Harvard proponen en su artículo seguir unas pautas para la salud sexual, sobre todo en casos de mantener relaciones con “personas que no sean aquellas con las que uno está en cuarentena”.



En primer lugar, las personas deben estar informadas sobre los riesgos de infección de su pareja, saber si tuvo Covid-19 o se relacionó con personas contagiadas. También se exige usar técnicas de reducción de riesgos como evitar besos y usar una máscara (o tapabocas), también es fundamental ducharse con jabón, antes y después de las relaciones sexuales, y limpiar con jabón o alcohol el espacio donde se consumó el acto.



En este sentido, como explica el doctor Jesús Reyes, sexólogo clínico y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Sexual (Acsex), “en el momento de las relaciones sexuales donde aumenta la frecuencia cardiaca y respiratoria, es cuando puede haber aspersión del virus por vía oral y nasal, por eso es recomendable no solo usar el tapabocas, sino que las posturas no sean de frente, y que ojalá mantengan un distanciamiento de cara a cara de un metro, y que utilicen métodos de barrera como el condón. Todo esto con el propósito de no exponerse a las secreciones de la otra persona, bien sean por aerosoles o fluidos, ya que según algunos estudios, en algunas secreciones han encontrado rastros del virus”.



El doctor Reyes aclara que estas medidas son recomendadas a todos las personas, tanto solteros como parejas de novios que no viven juntos, así como parejas estables que conviven en un mismo espacio, “esto se debe a que entre el 40% y el 60% de los contagiados con coronavirus son asintomáticos, esto quiere decir que muchas personas tienen el virus y no lo saben, entonces pueden contagiar a sus parejas que tal vez no tengan un sistema inmunológico igual de fuerte, poniéndolos en riesgo vital.



Decirle esto a parejas constituidas es difícil, pero debemos ser realistas y aceptar que existe la probabilidad de contagio, esto sucede incluso en el caso del personal de salud que están expuestos a pacientes con Covid-19, nosotros tenemos probabilidad de ser asintomáticos y podríamos llevar sin querer el virus a nuestros hogares y a nuestras parejas. Por eso es necesario que todos sigamos las recomendaciones”.



Niveles de riesgo

Según una guía del Fenway Community Health Center de Boston (EE.UU.), referenciado en el artículo de Annals of Internal Medicine, “se sabe que los fluidos, incluidas las gotas respiratorias, la saliva y los fluidos de la nariz, transmiten COVID-19 y pueden estar presentes durante el contacto sexual.



Al igual que el resfriado común o la gripe estacional que tiene el potencial de propagarse durante el contacto sexual, COVID-19 también lo hace. En general, la mayoría de las personas no querrían contagiar su resfriado o gripe con sus parejas sexuales. Deberíamos tratar COVID-19 de la misma manera”, sugieren en el documento. Por su parte, los médicos de Harvard incluyen en su publicación una tabla donde clasifican los distintos escenarios sexuales según su riesgo de contagio, de menor a mayor. Aunque, aclaran que “los mensajes sobre el sexo como peligroso pueden tener efectos psicológicos insidiosos en un momento en que las personas son especialmente susceptibles a las dificultades de salud mental”.



Entre los escenarios de menor riesgo de contagio están la abstinencia, pero los médicos reconocen que “es poco probable que una recomendación de abstinencia sexual a largo plazo sea efectiva”. Por ello recomiendan como segundo escenario de riesgo mínimo la autosatisfacción sexual, y el sexting.



Sobre este último, aconsejan “que usen plataformas encriptadas seguras. También se les debe advertir sobre los riesgos de que las parejas sexuales tomen capturas de pantalla de conversaciones y riesgos y leyes relevantes con respecto a la extorsión sexual”, y además ser prevenidos con los menores.

Cuidados para solteros y parejas

Solteros

Los médicos de Harvard son claros en sus recomendaciones sobre los riesgos que corren quienes tienen relaciones sexuales en tiempos de pandemia, indicando que quienes tienen mayor probabilidad de contagio son aquellos que tienen relaciones con personas por fuera de su lugar de cuarentena, o aquellos que tienen más una pareja sexual.

“En estos casos uno sugiere fortalecer la autosexualidad, y tratar de formar una pareja estable con una persona cuyo historial durante la pandemia haya sido de cuidado, o si tendrá relaciones con otra persona diferente, entonces tomar todas las medidas para minimizar riesgos como son tapabocas y condón”, explica el doctor Jesús Reyes.

Parejas

Según la guía de salud sexual del Fenway Health, es recomendable que las parejas conversen sobre las medidas y técnicas que emplearán para evitar propagar el contagio, puesto que siempre cabe la posibilidad de ser asintomáticos. De acuerdo a esto, las parejas establecidas podrían crear con este fin un plan o protocolo de sus prácticas sexuales.



”Las parejas deben tener en cuenta que esto no va a durar toda la vida, un ciclo viral como este, se ha estimado, puede durar año y medio. Estas medidas son algo momentáneo, durante la pandemia. Mientras tanto es recomendable seguir estas pautas de higiene antes y después del contacto sexual, usar métodos de barrera como el condón, y el tapabocas, para evitar las secreciones”, concluye Reyes.