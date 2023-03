¿Se someterá la viuda de Kurt Cobain a polígrafo?, esto es lo que se sabe

Para el cineasta y escritor Ian Halperin, Kurt Cobain fue asesinado y no cometió suicidio como lo determinaron las autoridades en 1994. El galardonado documentalista ha investigado, durante años, la muerte del líder de Nirvana y ahora ha declarado en su nuevo libro 'Case Closed: The Cobain Murder, The Killing and Cover Up of Kurt Cobain' (Caso cerrado: la muerte de Cobain, el asesinato y el encubrimiento de Kurt Cobain) que el suceso contiene un «convincente argumento» de que el difunto rockero no se quitó la vida.



«Concluyo inquebrantablemente, la policía se equivocó mil por ciento y fue un asesinato. El veredicto debe cambiarse de su¡cidi0 a asesinato. Y todo esto se basa en la evidencia patológica forense, nueva evidencia que he excavado arriba», dijo Ian al diario The Sun.



Courtney Love Archivo

Al enfatizar que no está acusando a ninguna persona de asesinato, Ian agregó que está desafiando a la viuda de Kurt, Courtney Love, de 58 años, a realizar una prueba de detector de mentiras para dejar las cosas claras después de años de especulaciones febriles sobre las circunstancias en que Kurt falleció.

«No estoy acusando a nadie de asesinato, pero desafío a Courtney a que finalmente se someta a un polígrafo. Lo pagaré para limpiar su nombre. Ha sido acusada de estar involucrada en esto durante tantos años. Si pasa, compraré un espacio publicitario en Times Square y diré: ‘Courtney Love es inocente’.».



El libro de Ian incluye una afirmación de que Kurt, quien tuvo una hija, Frances Bean, de 30 años, con la cantante, no escribió todas las líneas de su nota de su¡cidio. "Las cinco líneas finales de las notas de su¡cidio no estaban escritas a mano por Kurt Cobain… Esa es la única sección de la nota de suicidio que trata sobre el suicidio. Y estaba escrita con una letra completamente diferente. Hace años, dos de los mejores expertos en escritura a mano del mundo la examinaron. Ambos llegaron a la conclusión inquebrantable de que no era la letra de Kurt Cobain", acusa.

El 8 de abril de 1994 el problemático usuario de heroína Kurt fue encontrado muerto a los 27 años en una habitación de invernadero sobre el garaje separado de su casa en el vecindario de Lake Washington en Seattle. Él sostenía la escopeta que lo mató. El forense y el Departamento de Policía de Seattle declararon que la muerte fue un suicidio.



Su exagente Danny Goldberg, hoy con 72 años, desestimó las afirmaciones de que Kurt fue asesinado y le dijo al periódico The Independent que eran «ridículas» las alegaciones porque él mismo había visto el descenso del rockero a la depresión.