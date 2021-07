Scarlett Johansson se apodera del universo Marvel con nueva película

Alejandro Cabra Hernandez

Cuando Emily Blunt rechazó el papel de ‘Viuda Negra’ para ‘Iron Man 2’, el equipo de Marvel sabía que tenía una carrera contra el tiempo para encontrar una actriz de gran trayectoria que tuviera el tiempo y la disposición para entrar en producción casi de inmediato. Para fortuna de la producción Scarlett Johansson se encontraba libre, su próximo trabajo había sufrido un serio retraso, lo que fue ideal para realizar este personaje.

Lo que no se imaginó, es que llegara el 2021 y continuara de la mano con él, presentando ‘Black Widow’, la primera película en solitario de este personaje, que se estrenó apenas este viernes, 9 de julio, bajo el sistema que muy buenos resultados le ha generado a Disney, lanzándose a salas de cine y a la vez, en la plataforma Disney+, a través del sistema Premier Access, donde los suscriptores de la plataforma pagan un monto adicional para poder disfrutarla por un tiempo limitado.



‘Natasha Romanoff’, también conocida como ‘Black Widow’, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de ‘Los Vengadores’.



La película estaba programada para estrenarse en mayo de 2020, pero por la pandemia, se retrasó tres veces.



Scarlett Johansson habló de lo que significa para ella este personaje que la ha acompañado durante 12 años, siendo esta la primera película en solitario, y la transformación del mismo con el pasar de las películas.



¿Qué aspectos de la personalidad de Natasha sintió que podía mostrar en esta película que tal vez no se vieron durante las apariciones del personaje en la saga de ‘Los Vengadores’?



Con Cate Shortland (dirección) teníamos claro todo eso, porque es la primera película en la que está sola. Ya sabes, ella siempre ha sido parte de algo, hacía parte de las circunstancias, por lo que este es su momento y la oportunidad para que todos puedan conocer más de ella.



Ella siempre ha sido parte de algo, parte de un todo mayor, que la lleva a encontrarse flotando en este extraño espacio intermedio, que está fuera de su juego. Se da cuenta de que tiene toda esta posibilidad frente a ella y es realmente asfixiante.



Nunca la han visto cómo la verán en esta película, entre su pasado, las llamas, toda la carga que puede llegarla a enloquecer, incluso tan desorientada, que llegará a sorprender.



Ha hablado, en los últimos días, de esa idea de que hay una complejidad y plenitud en el personaje que no había tenido antes, incluida la idea de que no está tan sexualizado. ¿Esa divertida interacción entre Natasha y Yelena sobre la pose es una especie de guiño a ello?

Tendrás que preguntarle a Florence Pugh (actriz) sobre eso (risas). Pasé 10 años construyendo esta pose icónica (risas) con tanto peso, y ella simplemente, en un segundo, en una escena, lo arrancó, lo trituró y lo pisoteó.



Si quiere, ya sabes, fue un rompehielos ese tipo de situaciones. Tengo mucha suerte porque Florence es muy atlética y tiene una gran experiencia en el campo de la danza, lo cual se aprovechó bastante en este tipo de momentos.



¿Estuvieron muy involucradas en la creación de las escenas?

Siempre me gusta involucrarme en cada una de las escenas, incluso en las que no salgo, pero en esta oportunidad fue Florence quien se involucró más en las coreografías de las escenas de acción, lo cual fue genial porque tuvo un montón de ideas e intercambios con los personajes y sus luchas internas. Era interesante ver cómo lograban mostrar, en cada lucha que todo está impulsado por la emoción, no hay un objetivo final real allí, porque todo termina concentrado en que son solo dos personas expresando su frustración, pero también una intensa lucha por el poder.



Ha trabajado con muchos actores del Universo Cinematográfico de Marvel durante un muy buen tiempo, ¿cómo es dar la bienvenida a nuevas personalidades del universo ya mencionado?

Es muy emocionante, y lo digo porque soy totalmente parcial, amo a nuestra familia Marvel y sé lo especial que es, y lo especial que es la experiencia de hacer estas películas. Y así estoy, emocionada de que entren otros actores, porque sé, que todos los que llegan están bienvenidos a seguir construyendo.



Es maravilloso ver a los actores entrar en las historias con mucha emoción, todos con los ojos bien abiertos a experimentar. Todos quieren estar en las enormes producciones que viene haciendo Marvel, pero somos realmente pocos los que tenemos este privilegio. La gran mayoría de los que estamos trabajando juntos, hemos tenido la suerte de poder trabajar en otras grandes producciones del cine, pero Marvel es diferente, otro nivel, y a la vez, es un trabajo muy familiar, en un lugar cálido y acogedor.



¿Cuál piensa o cree que sea el rasgo del carácter de Natasha Romanoff con el cual se quedarán los fanáticos del universo Marvel?

Iba a decir la pose, pero creo que no sería lo mejor, entonces mejor cambio mi respuesta (risas). Creo que Natasha tiene mucha integridad, es un gran personaje. No tiene miedo de admitir cuando se equivoca y pienso que eso le da unas características entrañables. Pero también, tiene curiosidad por sí misma y por otras personas que la rodean, lo que la hace destacar aún más. Pero en realidad, muchos se quedarán con !la pose¡,!la pose¡,!la pose¡ (risas).



¿Cómo es su relación con un personaje que ha habitado por tantos años y en tantas películas?

Eso es lo más interesante de todo. Si lo piensas bien, he pasado buena parte de mi vida adulta interpretando a este personaje, terminando con muchos de los miedos con los cuales inicié hace más de diez años, lo cual es muy bueno. Siento que eso es una progresión positiva en la vida. Yo definitivamente me siento más cómoda tomando riesgos, y me siento más cómoda metiéndome en cosas desconocidas, riesgosas y ver cómo se desarrollan las cosas.



Desde que comenzó la producción de ‘Black Widow’, después de ‘Avengers: Endgame’, ¿Cómo fue trabajar el papel, acercaste al personaje en la película en solitario cuando todo el Universo Marvel se está transformando?

Creo que fue importante para nosotros. Se empezó el diálogo sobre esta película cuando nos encontrábamos realizando ‘Infinity War’ y luego ‘Endgame’, ya sabes, una especie de espalda con espalda, por lo que los verdaderos fanáticos ya saben bien el destino de Natasha. Sabíamos que en esta película tenía que evolucionar hacia un lugar diferente, donde ella estuviera avanzando en su vida, resolviendo muchos aspectos de su vida, con todo el trauma de su pasado, logrando superarlo.