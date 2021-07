Carlos Torres, el galán que conquista con su flow al rating de la tv

Álvaro José Carvajal Vidarte

“Te amo”, “Me encanta”, “El mejor”, “Hermoso”, “Enamorada de vos”, “Cosa bella”… estos son solo algunos de los comentarios de fans enamoradas en las últimas publicaciones de Instagram que ha recibido el actor colombiano Carlos Torres, quien encarna al cantante Charly Flow en la serie del Canal Caracol ‘La Reina del Flow’.



Su personaje de estrella de música urbana que conquista a multitudes con su flow, pero que tiene un corazón malvado, lo ayudó a consolidar su fama internacional, tanto que ya Telemundo cuenta con su talento en la producción ‘Mil días para enamorarnos’, que se encuentra hoy en la plataforma de Netflix. Un sueño cumplido para él, donde interpreta al mujeriego y seductor beisbolista Fabián, ‘El lobo’ Ramírez.



Su última revelación en la pantalla internacional es en la segunda temporada de la serie mexicana ‘De brutas, nada’, basada en el guion de ‘Los caballeros las prefieren brutas’ que se transmite por Amazon Prime Video. Su rol es el de Julio, un simpático colombiano que sostiene un romance con una de las protagonistas.



En Colombia, próximamente lo veremos también protagonizando la telenovela del Canal RCN, ‘La nieta elegida’.

Torres es un barranquillero de 32 años que ha encarnado papeles memorables desde muy joven. Participó en series como ‘Padres e hijos’, que fue su primera aparición en TV; ‘Floricienta’, en el papel de Franco, el hermano adoptado de la familia Fritzenwalden; en la segunda versión de ‘Francisco, el matemático’, donde encarnó al protagonista; en la telenovela ‘Azúcar’, en la que interpretó a Santiago, uno de los hermanos Solaz y, recientemente fue un mecánico enamoradizo en ‘Amar y vivir’ (el remake).



Sin embargo, el papel que lo lanzó al estrellato y lo tiene en la cima de su carrera fue precisamente, su protagónico en la primera temporada de La Reina del Flow, donde interpretó al guapo y sexy Charly Flow. Desde su aparición en esta galardonada producción no ha parado de cosechar éxitos.



En la actualidad su rostro sigue siendo familiar entre los colombianos porque lo ven de lunes a viernes, todas las noches, en la segunda temporada de La Reina del Flow, en el que su personaje en esta serie colombiana, llena de música urbana, ha sacado a relucir su lado blando y hoy por hoy se roba el corazón de los televidentes.



¿Qué ha significado para usted su participación en La Reina del Flow?



Ha sido una oportunidad grandísima para mí, de mostrar también un personaje diferente al que estaban acostumbrados de pronto a verme, un personaje en un mundo tan oscuro, con tantas cualidades, pero a la vez con tantos defectos, que está dentro de este género musical muy de moda de hoy.



Era un reto completamente, me tocó investigar mucho sobre este género urbano, explorar bastante, salir de la zona de confort, agregarle, además, del tema de la actuación, todo el tema del baile, con clases de danza, cómo se para un artista en el escenario, todo este tipo de cosas paralelas al trabajo que uno está acostumbrado a hacer en un proyecto normal. Pero bueno, también todos estos detalles diferentes han hecho que sea un éxito.



¿De qué manera lo contactaron?



A través de mi representante. Yo estaba terminando de grabar ‘Francisco, el matemático’ y mi mánager me comentó que de parte de la productora de Sony querían que audicionara para este proyecto que en esa época le llamaban ‘Puro flow’, querían verme en un personaje que se llamaba Charly Flow.



Me enviaron mis escenas, fui, audicioné y tuve la fortuna de ganarme el personaje. Y ahora estamos disfrutando de todo lo que está pasando con este proyecto que cada día nos trae mejores y mejores noticias.



¿Cómo ha sido la experiencia de tratar con los demás integrantes del elenco de esta serie?



Maravillosa. Somos amigos dentro y fuera del set. Creo que todos fuimos muy afortunados de encontrarnos en el camino y de tener esa química que se ve reflejada cada noche en la serie. De verdad que fuimos muy afortunados y me atrevo a decir que es de los mejores elencos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, sin duda alguna.



¿Cuál ha sido su anécdota más memorable con sus fans?



Yo diría que lo que me está pasando con La Reina del Flow. El hecho de poder salir a diferentes países y encontrarme fans en lugares que no esperaba como Europa, Argentina, Perú, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, eso me ha impresionado un poco.



Saber que el cariño de las fans en este momento ya es internacional me genera mucha alegría y obviamente, los seguidores que uno se encuentra aquí en Colombia todo el tiempo que lo llenan de energía en cualquier lugar y en cualquier ciudad; es muy bonito, porque significa que estamos haciendo bien el trabajo.

¿Alguna fan le ha coqueteado o se le ha insinuado?



Normalmente las fans que me encuentro en persona son muy decentes, no pasan de un autógrafo, una foto, y una que otra por ahí de pronto pide el teléfono. Son un poquito más lanzadas en redes sociales, son de invitarlo a uno a salir, de ponerle comentarios como: “Quiero casarme contigo”, “Aquí estoy para conocerte, para lo que necesites”, etc. Pero bueno, todos son súper bien recibidos.



¿Le gusta que le digan que hace parte de los nuevos galanes de las telenovelas colombianas?



A mí me gusta hacer sentir emociones, ese es nuestro trabajo y en lo personal me gusta que los televidentes se conecten con cualquier personaje. Algunos personajes entrarán en esa definición de galán, a unos los amarán, a otros los odiarán y de eso se trata. Yo después de que pueda lograr que el televidente se conecte con mi trabajo soy feliz, sea cual sea ese sentimiento o esa emoción que le produzca.



¿Qué de bueno y de malo le ha traído ser un hombre atractivo en su carrera profesional?



Digamos que entre gustos no hay disgustos. Eso depende de cada persona. Habrá algunos a los que les pareceré atractivo, a otros no. Algunos personajes les parecerán más atractivos que otros. Pero como lo dije anteriormente, yo recibo todo, en nuestra carrera eso hace parte de nuestro trabajo.



¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación y la televisión?



Yo soy de de Barranquilla y llegué a Bogotá en búsqueda de este sueño. Empecé a estudiar en diferentes academias de actuación y la primera oportunidad de trabajo se me presentó para hacer un personaje en ‘Padres e hijos’ cuando tenía 17 años. Y ahí empecé a aprender. Seguía estudiando a la par y realmente fue un inicio duro, como todos, pero lo más difícil, siempre lo he dicho, es mantenerse.



Gracias a Dios nos ha ido muy bien y aquí seguimos aprendiendo y avanzando. Todavía queremos mucho más, o sea, estoy en un buen momento de mi carrera, pero siento que estoy empezando, todavía faltan muchas cosas más por explorar y alcanzar.



¿De qué manera lo han apoyado en su proceso artístico su familia y su actual pareja la empresaria, Joanna Castro?



De todas las formas posibles, con el hecho de siempre estar ahí dando la mejor energía y recordándole a uno que nada es imposible, que uno es capaz de todo, es más que suficiente y siempre lo han hecho, desde el día uno que tomé la decisión de hacer parte de este medio y de dedicarme a este mundo artístico.