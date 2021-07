'Fear Street', primera película de una trilogía de terror en Netflix

Alejandro Cabra Hernandez

on pequeños guiños a grandes películas del terror como ‘Scream’ o ‘Viernes 13’, llegó a la plataforma de Netflix la primer entrega de ‘Fear Street’, una saga de tres largometrajes que narran una historia de muerte y odio, enmarcada por una maldición que se cree fue puesta por una bruja hace cientos de años en la ciudad de Shadyside, Ohio.



La película, que por primera vez tiene como protagonista a una mujer afro de la comunidad LGBTIQ (que hará hasta lo imposible por salvar a su novia), está basada en la saga de libros homónima de R. L. Stine.

La directora Leigh Janiak, quien ha trabajado constantemente con películas de terror y leyó en su juventud los libros de Stine, habló con El País sobre esta apuesta audiovisual que busca cambiar la manera de narrar visualmente el terror.



¿Por qué decidieron hacer una trilogía de películas de terror? ¿No les pareció arriesgado?



Claro que parecía arriesgado, uno de mis productores llegó con la idea de lanzar la trilogía toda en un mismo año y a mí eso sonó bastante bien y loco. No sabíamos muy bien cómo haríamos este proyecto, porque usualmente tienes más tiempo entre cada película, en el que tú puedes revisitar el mundo, así que tuvimos que idear una forma de hacer algo nuevo y fue una experiencia muy interesante para mí y un poco loca.



Terminamos con una trilogía que tiene una narrativa muy conectada, por lo que tienes que ver las tres películas para entender la historia en su totalidad, lo que la hace una especie de híbrido entre películas y series de televisión. Estoy muy feliz de que Netflix haya podido apoyarnos en este proyecto.

El film referencia a algunas películas clásicas de terror…

​

Sin duda lo hace. Eso fue lo divertido y lo placentero de poder hacer una película que ocurre en la época de los 90, en los 70 y en 1666. Creo que ‘Scream’ es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, lo que queda bastante claro con esta primer película de ‘Fear street’. Pero solo el tono de la película como tal en general, creo que la posibilidad de vivir en este divertido, loco y sangriento universo, fue bastante satisfactorio. En los años 70 hicimos mucha referencia a ‘Viernes 13’, claro, pero también a ‘Halloween’.



La banda sonora de Fear Street es de lo mejor de la trilogía, ¿cómo escogieron la música?



Yo había hecho mezclas para películas antes de que tuviera mis películas propias o de ser si quiera contratada. Para los 90 fue fácil escoger las canciones que irían, porque yo crecí en esa época y sabía todo sobre esa música.



Para los 70 fui formando la playlist sobre la marcha, mientras iba aprendiendo más sobre la época y mientras contábamos la historia, Pero ‘The man how sold the world’ siempre estuvo sonando en la película de los 70, porque era lo central.



Esta no es una película normal, sino que es una trilogía de experiencia completa, ¿cómo se siente ser una directora que reinventa el género del terror?

​

Fue una oportunidad inmensa. Creo que parte del reto era entender por qué lo estábamos haciendo, por qué revisitar el cine ‘slasher’ que siempre ha existido. Al tener el espacio para hacer estas tres películas y mantenerlas interconectadas, nosotros sentimos que teníamos la oportunidad de contar más y no solo revisitar la misma historia tres o dos veces, como lo hacen las películas tradicionales. Al hacer eso, algunos los personajes que normalmente no tendrían voz durante mucho tiempo, tendrían la posibilidad de existir y florecer.



¿Cuál fue el mayor reto de llevar la historia del libro a las películas?

​

El reto era encontrar una forma de mantenernos fieles al espíritu de estos libros, que yo amo y que tantos fans amamos, y a la vez hacer que se sintiera nuevo, diferente y con sentido. Al final lo que hicimos fue tomar inspiración de los libros, que recuerdo haber leído cuando era una adolescente, y luego sentirme en la narrativa y crear una nueva metodología para llevarnos a un universo cinematográfico.



¿Por qué cree que a la gente le gustan tanto las películas de terror, en especial las sangrientas como esta?

​

Creo que solo puedo hablar del motivo por el que a mí me gustan. Es que hay algo muy, muy divertido de ver películas como esta, con la incertidumbre de no saber qué pasará. Y también hay algo que todos los televidentes sentimos y es que todos sabemos que hay ciertas cosas que pasan y que uno prevee, como “no vayas a ese sótano”, y creo que uno siente ese placer de saber eso que el personaje ignora, desde un lugar seguro como la sala de tu casa, sin tener que vivir lo que pasa dentro de la película, y tener el ‘control’ de la experiencia al verla.



Viendo sus personajes femeninos tan fuertes, ¿qué opina sobre la sexualización de las mujeres en películas de terror?

​

Creo que eso está cambiando y es de las cosas buenas que están pasando en este momento en Hollywood, porque nosotros estamos aprendiendo sobre ello. Pero todos los cambios son lentos y esto tomará tiempo. Pero sí creo que es importante tener diversidad detrás de cámaras y tener más mujeres directoras, más queers o personas de color. Nosotros no estamos sacrificando nada al tener una protagonista que es negra y queer, es la misma experiencia.



Entre cada una de las tres películas hay como un ‘crescendo’, una mejora en la narrativa, ¿eso fue a propósito?

​

Sí, es interesante que pienses eso, porque significa que nosotros lo logramos. El punto es que para nosotros la primera película te introduce en el universo y te presenta a los personajes, pero entre cada película la historia se engrandece y se va poniendo mejor, esa fue la idea, de ir formando todo un camino. Por eso en la segunda película vas aprendiendo más de este universo, empiezas a ver las piezas, a unirlas. Y en la tercera película puedes ver todo el panorama. Esa fue la intención, hacer que entre todas las tres películas se sintiera que se va hacia arriba.