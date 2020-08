Revelan detalles de la investigación que Hacienda española le hizo a Shakira

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Una minuciosa investigación reveló que Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, se encuentra en aprietos tras la investigación que Hacienda española le hizo. Al parecer, la cantante colombiana habría defraudado al Estado por $14,5 millones de euros.



En el informe, que fue publicado por el periódico El País de España, da cuenta de las ganancias de la barranquillera desde que comenzó a residir en la península ibérica.



Según la publicación, la artista colombiana estuvo entre 2012 y 2014 estuvo en España un total de 184 días, el mínimo para ser considerado residente fiscal y tener que declarar ante el fisco de ese país.



Por su parte, Shakira alega que su residencia estuvo en Bahamas por eso no declara en España, sin embargo, la investigación detalla que esto no es del todo preciso.



De acuerdo a las autoridades de ese país, la colombiana comenzó residir en España desde el año 2011 cuando estableció una relación sentimental con el futbolista del Barcelona Gerad Piqué, con quien actualmente está casada.

En 2011, la ubicaron 60 veces en España, muchas más que en cualquiera de los 37 países del mundo que visitó ese año.

La inspectora Susana C., quien realizó está investigación, ha seguido la pista de la cantante en “clínicas, centros de belleza, estudios de grabación, actos promocionales, tiendas de ropa y decoración”.



También ha rastreado las redes, donde los clubs de fans de la artista, que se dedican a etiquetarla por donde pasa, se han convertido, a su pesar, en una prueba más del presunto fraude fiscal.

La inspectora, de acuerdo con el medio europeo, reconstruyó el imperio mundial de Shakira: una estructura de hasta 14 empresas “sin medios materiales ni humanos”, algunas en paraísos fiscales, que solo servían para ocultar a la verdadera titular de las ganancias millonarias: Shakira. La primera pista de la estructura opaca la dio, de nuevo, el empresario Antonio de la Rúa.



El año clave es 2008, cuando Shakira cede sus derechos de imagen a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, que los cede (¡por un euro!) a otra en Luxemburgo.



Ace Entertainment es la empresa que firma un contrato con Live Nation, que garantiza a Shakira 300 millones en 10 años. La primera gira con esas condiciones es Sale el Sol.



Según Hacienda española, Shakira defraudó en el impuesto de IRPF y patrimonio durante cuatro años. Su año de más ingresos, 2011, después del exitazo del Mundial y con la gira mundial en marcha, no pudo llevarse ante la justicia porque había prescrito.



La cantante pagó 24 millones de euros (la cuota defraudada) para regularizar antes de reclamar ante la Agencia Tributaria. Los inspectores sí llevaron a la fiscalía el fraude de 2012, 2013 y 2014. En esos tres años se embolsó 34,9 millones y dejó de pagar al fisco 14,5.

Actualmente la cantante permanece imputada por seis delitos fiscales. El verano pasado, Shakira declaró ante la juez y volvió con lo mismo que le dijo a la inspectora: no vivía en España, no vivía en ningún sitio en particular, estaba de aquí para allá, era una “nómada sin raíces”.



Para conocer más detalles de esta investigación puede visitar el artículo 'Así siguió Hacienda el rastro a Shakira'.