¿Quién es él? Fanny Lu reveló detalles del millonario peruano con el que se va a casar 

La cantante caleña Fanny Lu reveló detalles sobre la relación que sostiene hace siete años con el reconocido empresario peruano Mario Brescia con quien, además, se comprometió hace varios meses.



Fanny Lu, quien se refiere muy poco a su vida privada, en entrevista con Diva Rebecca contó que se casará en 2023 y reveló cómo le propusieron matrimonio. Según dijo, la pedida de mano se dio en la mañana siguiente a la cena de Navidad.

Fanny Lu y su prometido, el empresario Mario Brescia. Tomado de redes sociales

De acuerdo con lo relatado por la cantante, el anillo de compromiso estaba oculto en medio de un regalo que su pareja le dio. Incluso, mencionó que estaba sorprendida con la joya, por lo cual, al verla no entendía cuál era el propósito de esta.



"Abro mi regalo y yo como que, o sea, ¿esto es un anillo normal?, esto se parece a un anillo de compromiso. Si no es de compromiso, no lo quiero. Quiero saber si esto viene acompañado de una pedida de mano o estoy equivocándome", dijo la reconocida cantante caleña.



​En medio de la conversación con la periodista, Fanny Lu también contó que a Mario Brescia lo conoció luego de una presentación que ella realizó en Perú y en la que, al terminarse, él le manifestó que lo había "hecho feliz con tu música".

Sobre Brescia, se conoce que es un empresario peruano quien pertenece a una de las familias más rica de su país, puesto que son dueños del Grupo Breca. El hombre es hijo del reconocido banquero Mario Augusto Brescia Cafferata.



Aunque poco publica fotos junto a su prometido, la cantante caleña ha recalcado en varias oportunidades lo feliz y enamorada que se encuentra.