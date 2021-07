Luke Evans, reconocido actor galés que ha hecho parte de producciones como 'La Bella y la Bestia' y 'Rápido y Furioso', se dejó deleitar por una de las delicias de la comida 'callejera' de nuestro país.



El artista se encuentra en territorio colombiano desde inicios de mes, como lo ha evidenciado a través de sus redes sociales.



Según varios medios, actualmente adelanta la grabación de la serie 'Echo 3', de la plataforma Apple TV.



Mientras avanza el rodaje, Evans ha aprovechado para conocer y disfrutar del país y sus 'manjares', entre ellos uno que él mismo denominó como el plato "perfecto" para después de entrenar: una arepa con huevo.



"Michiel Huisman, y yo hemos encontrado el desayuno perfecto para después del gym, de la sorprendente cocinera Paula, quien lo cocina cada mañana en su pequeño carro de comidas callejero en Bogotá. Delicioso!! (sic)", fueron las palabras con las que acompañó el video.



En el video se ve como la hábil cocinera prepara sobre la parrilla la arepa con jamón, queso y una tortilla de huevo en su interior, para finalmente terminarla con sal y mantequilla, al tiempo que Evans y Huisman (también actor, conocido por su participación en series como 'The Flight Attendant' y 'Game of Thrones' en el papel de Daario Naharis) destacan la preparación.

Además de estar en Bogotá, Evans también aprovechó su estadía en Colombia para darse un 'baño de sol' en Isla Barú, en Cartagena de Indias.



La serie 'Echo 3' fue escrita por el productor y guionista Mark Boal, ganador del Óscar por The Hurt Locker y Zero Dark Thirty, basada en la producción 'When Heroes Fly', de Omri Givon, y la novela hómonima de Amir Gutfreund.



"'Echo 3' tiene lugar en Suramérica y sigue la historia de Amber Chesborough, una joven y brillante científica, que es el centro emocional de una pequeña familia estadounidense. Cuando ella desaparece en la frontera Colombovenezolana, su hermano y su esposo, dos hombres con profunda experiencia militar y pasado complicado, luchan para encontrarla en un drama personal y en capas, ubicado en el contexto explosivo de una guerra secreta", explicaron desde Apple TV.



Michiel Huisman interpretará a 'Prince', miembro del equipo 'Echo 3' y esposo de Amber, mientras Luke Evans será 'Bambi', hermano de Amber.