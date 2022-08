¿Qué fue lo que le pasó? Lo que se sabe del misterioso accidente que sufrió Eugenio Derbez

La pregunta del millón en este momento en el mundo del espectáculo es ¿Qué le pasó a Eugenio Derbez? Se sabe que el reconocido comediante mexicano, luego de sufrir un accidente, será sometido a una operación “que es muy complicada, más no compromete su salud”, y según su esposa, Alessandra Rosaldo, tendrá “un proceso largo y difícil de recuperación”.



Se ha dicho que el actor y productor, conocido por ser el creador de La Familia P. Luche y películas como No Se Aceptan Devoluciones, CODA y Los Milagros del Cielo, sufrió una grave lesión en el hombro, debido a un mal movimiento jugando videojuegos, según algunos medios mexicanos, aunque nadie de su familia ha confirmado dicha versión.



Fue por medio de un comunicado que Alessandra informó que su esposo sería sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir un accidente, hace un par de días, y, aunque reveló que requerirá de reposo y terapias de rehabilitación, no dio mayores detalles sobre las condiciones de quien este año ganara un Óscar por su participación en la película CODA.



“Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas. La operación es muy complicada, pero no compromete su salud. (…) En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, escribió la cantautora, quien tiene una hija con Derbez, Aitana.



Lea también: Gallo de Pelea, la película de Harold de Vasten pronto se estrenará en los cines del país

En el reality 'De viaje con los Derbez' Eugenio mostró a su familia a través de varias travesías. Tomada de internet

"Quiero informarles que, hace un par de días, Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, pero las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente” Alessandra Rosaldo,

Cantante.

Ha sido el periodista Javier Ceriani, del programa Chisme No Like, quien ha dicho que el hombro es la parte afectada en el cuerpo de Derbez. Aparentemente, la lesión habría destruido la articulación, por lo que varias partes estarían comprometidas. “No lo quiso decir su mujer, nadie del equipo de Eugenio Derbez, pero es confirmado que el hombro está todo destruido. El tema es que tardará mucho en recuperarse”, aseguró a través de YouTube.



Según dicha versión, en el entorno del también director habría preocupación: “Hay muchos de los socios y amigos de Derbez que están muy preocupados de cuánto tiempo va a estar fuera de acción”, recalcó Ceriani.



Hasta el momento, ni el comediante ni su esposa han revelado los detalles del incidente. Sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo también permanecen en el silencio, aunque su esposa, cantante de Sentidos Opuestos, agradeció las muestras de apoyo; “Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”.



Le puede interesar: De jurado a protagonista: Nicolás de Zubiría tendrá su propio programa de gastronomía

‘Burro’, uno de los personajes más queridos en la saga de Shrek, contó con la voz de Derbez. Tomada de internet

Entre sus planes, Derbez quiere hacer una versión filmográfica de ‘La Familia P. Luche’, pero debe llegar a un acuerdo con Televisa, quien tiene los derechos del programa por los próximos diez años”.

La Familia P. Luche fue escrita y protagonizada por Derbez. Tomada de internet

En cuanto salió en las redes sociales el comunicado sobre la salud de Derbez, las reacciones de sus colegas no se hicieron esperar. Regina Blandón, actriz que trabajó con Derbez durante varios años en la comedia de televisión La Familia Peluche, escribió “acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”. La actriz y conductora Andrea Legarreta se sumó a los mensajes: “Bendiciones para Eugenio y toda la familia hermosa. Los amamos y deseamos salgan adelante pronto”.



Derbez, quien el pasado 27 de marzo se subió al podio de los Óscar, luego de que CODA, donde interpretó uno de los roles principales, ganara a Mejor Película, había estrenado este año su más reciente apuesta cinematográfica, The Valet, “una carta de amor para los inmigrantes, una forma de reconocer la labor que hace la gente que está en las cocinas escondidos, a los ‘valet parking’, a las personas de limpieza que forman parte de este mecanismo que hace que Estados Unidos se mueva, pero que nunca los vemos".