Por tercera vez, Arctic Monkeys vuelve a pisar los escenarios de Colombia este 17 de noviembre

Arctic Monkeys vuelve por tercera vez a Colombia este 17 de noviembre del 2022. La banda conocida por ser la realeza del rock indie hará presencia en el Coliseo Live, en Bogotá.



Esta banda liderada por el cantante Alex Turner, ya se ha presentado en otras ocasiones en el país. La primera vez fue en el 2014 siendo ese su estreno en Bogotá, un concierto inolvidable en el Coliseo El Campín, y por segunda vez en el 2019, cerrando con fuerza y luces en el grandioso y reconocido Festival Estéreo Picnic.



La plataforma de entretenimiento de los Bancos Avala (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas ) y Dale! anunciaron la preventa exclusiva para sus clientes este 14 de junio a partir de las 9 a.m. hasta el 16 de junio a las 8:59 a.m, y para el público en general desde el 16 de junio, las entradas se pueden adquirir en TaquillaLive.com.



Con sus grandes éxitos, los Monkeys siguen sosteniendo la corona con su espíritu indie rock en alto, siendo reconocimos pro su ritmo y su exporación de sonidos, el cual ha llenado escenarios en todo el mundo, dejando marcado su huella en el mundo de la música y el espectáculo como “Do I Wanna Know”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “R U Mine”, “When The Sun Goes Down”, “505” y más