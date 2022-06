Demi Lovato estará en Colombia para su gira 'Holy Fvck Tour', ¿en qué fecha se presentará?

Entre las 32 ciudades a las cuales llegará con su Holy Fvck Tour, Demi Lovato incluyó a Bogotá, para presentar su nuevo show el próximo 7 de septiembre en el escenario del Movistar Arena.



Una voz contundente, inspirada en el R&B y con toda la gama cromática del pop, junto a una identidad no binaria y una vida cargada de experiencias transformadas en canciones, algunas bastante fuertes, es uno de los shows pop más esperados del momento.

'Dancing With the Devil…' es su más reciente álbum aclamado por la crítica y contenida por sus fanáticos. El sencillo 'Anyone' se sumó a otros hits planetarios de Demi como 'Sorry Not Sorry', 'Confident', “'Stone Cold', 'Skyscraper', 'Cool for The Summer', 'Échame la culpa' y más.



Una invitación para sus fanáticos, para la comunidad LGBTIQ+ que ha crecido junto a sus éxitos y para todas aquellas personas que celebran segundas oportunidades con música.



La preventa de #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, serán los días 13 al 15 de junio hasta las 8:59 a.m. Para el Público General la venta se habilitará desde el 15 de junio a las nueve de la mañana en el sistema de Tu Boleta.