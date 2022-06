Diva del mundo: una mirada a los 30 años de carrera de JLo

Durante la celebración de los MTV Movie & TV Awards 2022,

Jennifer López fue reconocida con el ‘Generation Award’. Este un premio honorífico destinado a exaltar los aportes artísticos de la cantante, compositora, actriz, bailarina, productora, diseñadora de modas y empresaria, durante más de 30 años de carrera.



Se trata de los reconocimientos más taquilleros de la industria, abanderados por el canal MTV, que una vez más, entregan el galardón en forma de cubo de palomitas a todos aquellos profesionales y producciones relacionadas con el mundo del entretenimiento.



Durante la gala, la neoyorquina de orígenes boricuas ofreció un emotivo discurso en el que no dejó a nadie por fuera. “Miro esas películas y veo a toda la gente maravillosa que he tenido la suerte de conocer y con la que he trabajado. Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja”, afirmó la protagonista de ‘Cásate Conmigo’, quien además recogió otro galardón por la canción ‘On my way (marry me)’ de dicha película, que se estrenó el pasado mes de febrero y en la que comparte pantalla con el colombiano Maluma.



400 millones de dólares reporta el sitio especializado Celebrity Net Worth, como el patrimonio neto de la artista.

La cantante estadounidense Jennifer López llega a los MTV Movie and TV Awards en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, el 5 de junio de 2022. Chris DELMAS / AFP

Su trayectoria empezó con pequeños papeles en producciones teatrales, series televisivas, trabajando en coros o como bailarina del grupo que actuaba con New Kids on the Block, sin que nada presagiara que se convertiría en la artista tan polifacética que es hoy. En 1999 debutó como cantante y lanzó el sencillo ‘If You Had My Love’, que fue número uno en Billboard Hot 100’.



“Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que he interpretado, pero hay una parte de lo que soy profundamente fiel en cada uno de esos personajes. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado esta vida. Quiero agradecer a quienes me dieron alegría. Y a las que me rompieron el corazón. A los que fueron verdaderos y a los que me mintieron”, señaló López, quien acumula 124 créditos como actriz y 27 como productora, según el portal especializado en cine y televisión IMDB.

La cantante recibió una buena suma por dar las fotos exclusivas de sus hijos con Marc Anthony. People le pagó 6 millones de dólares por las imágenes en familia.

Con la película ‘Selena’ (1997), Jennifer López se convirtió en la primera intérprete latina en ganar un millón de dólares, además de ser nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. “Quiero agradecer el amor verdadero... Y la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte y a mis hijos por enseñarme a amar. Quiero dar las gracias a todas las personas que me dijeron a la cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. Ustedes son la razón por la que estoy aquí... y los amo”, concluyó la diva del Bronx, que no se olvidó de dirigir unas palabras a su prometido Ben Afleck: “Espérame para cenar, estaré en casa a las 7”.



Se refería a la espectacular mansión valorada en 60 millones de dólares, que perteneció en su día al actor Danny DeVito, y que se especula que adquirió junto a su actual pareja. Una residencia de 1300 metros cuadrados que tiene sala de cine, piscina y casa alterna para alojar a sus huéspedes. Cabe recordar que Afleck y López le dieron una segunda oportunidad a su amor y en abril de este año anunciaron su segundo compromiso, 20 años después de la primera proposición, que terminó pocos días antes de pasar por el altar por rumores de infidelidad.

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas la nombró como la primera mujer portavoz y defensora de las niñas y las mujeres con carencias económicas.

Halftime en Netflix

Las cantantes Shakira y Jennifer López se presentan durante el espectáculo de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida. AFP

‘Halftime’ (Medio Tiempo), un documental sobre la vida y la carrera de Jennifer López, abrirá mañana 8 de junio, el Festival de Cine de Tribeca.



Este especial se centra, en gran parte, en la preparación y posterior ejecución del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2020, en el que la cantante compartió escenario con Shakira.



También hace referencia al momento en el que la artista llegó a la mitad de siglo, a sus 50 años, y a lo que considera el comienzo de la segunda parte de su trayectoria profesional. El 14 de junio se podrá ver completo en Netflix.

500 millones de reproducciones alcanzó JLO en YouTube con la canción ’On The Floor’ junto a Pitbull.

Una chica récord

Cambió google. Gracias a su reconocido vestido verde esmeralda de Versace, que utilizó para los Grammys en 2001, Jennifer López

inspiró a la empresa para que se creara "Google Imágenes" por las búsquedas de dicha prenda de vestir.



JLO tiene un Récord Guinness como primera mujer en tener una película y un álbum en el número uno al mismo tiempo en la misma semana. Fue en 2001 cuando lanzó su segundo álbum de estudio, ‘JLo’, y su película ‘The Wedding Planner’.