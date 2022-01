¿Por qué 'No se habla de Bruno', de 'Encanto', no podrá ganar un premio Óscar?

'No se habla de Bruno', una de las canciones de la banda sonora de la película Encanto no podrá ganarse ningún premio Óscar, esto a pesar del reconocimiento y aceptación que ha tenido por parte de los fanáticos del filme inspirado en Colombia.



De acuerdo con lo explicado por Billboard, la composición no solo no podrá ser merecedora del reconocimiento de la Academia, sino que además, no será tenida en cuenta en la lista de las canciones que aspiran tener una nominación.



Según se conoció, la melodía acreditada a Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto Cast no fue presentada para participar en la categoría mejor canción original porque Disney prefirió apostarlo todo a 'Dos Oruguitas', la balada acústica interpretada por Sebastián Yatra.

Pero con relación al por qué el equipo de 'Encanto' decidió solo presentar una canción, Billboard explicó que los cineastas habrían preferido irse con una sola composición para así buscar asegurar una nominación y no presentar dos y quedarse fuera de la lista de cinco candidatos al reconocimiento.



"Podrían haberlo hecho. Los cineastas pueden enviar hasta cinco canciones de cualquier película. Pero es arriesgado. Puedes terminar dividiendo tus votos", explicó Billboard.



A pesar de no tener opción de recibir el reconocimiento de los Premios Óscar, 'No se habla de Bruno' continúa ganando reconocimiento entre la afición de 'Encanto' y el video de la canción ya cuenta con cerca de 64 millones de reproducciones en Youtube.



Por su parte, se espera que 'Dos Oruguitas' logre destacarse entre la lista de 15 melodías preseleccionadas y alcancé a ser parte de las cinco nominadas que se anunciarán el 8 de febrero y que, finalmente, competirán por obtener el reconocimiento a mejor canción original el 27 de marzo.