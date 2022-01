La banda sonora de 'Encanto', la película de Disney inspirada en Colombia, sigue cosechando logros y ya puede decir que pasará a la historia como uno de los trabajos discográficos del estudio de animación más escuchados.



El álbum que reúne todas las canciones de la película trepó al número 1 de la lista Billboard 200, ranking que recopila los trabajos discográficos más vendidos, de manera física y digital, en los Estados Unidos.



Compuesta por Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, la banda sonora original, BSO, del filme desbancó a '30', de Adele, y se convirtió en el primer trabajo discográfico de una película de Disney en llegar al número 1 en más de dos años años -la última en alcanzar esta posición fue la BSO de Frozen II, en 2019-.



Pero los éxitos de la música de 'Encanto' no paran ahí. La pegajosa 'We don't talk about Bruno' ('No se habla de Bruno') no solo es la más escuchada en Spotify en Estados Unidos, sino que escaló hasta el número 5 de la Billboard Hot 100, la lista de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, y se convirtió en la quinta canción de una cinta de Disney en llegar al 'top 5' del escalafón, la primera desde 2014.



El tema, que cuenta con las voces de los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, comparte honores con 'A Whole New World' de Aladdin (que fue número 1 una semana, en 1993), 'Can You Feel the Love Tonight', de El Rey León (número 4 en 1994), 'Colors of the Wind', de Pocahontas (número 4 en 1994) y 'Let it go', de Frozen (número 5 en 2014).

Además, otras cinco canciones de 'Encanto' empezaron a escalar posiciones en el ranking: 'Surface Pressure', de Jessica Darrow -"Luisa Madrigal"-, ascendió hasta el puesto 14; mientras 'The Family Madrigal', 'What Else Can I Do?', 'Waiting on a Miracle' y 'Dos Oruguitas' hicieron su debut en la Hot 100 de Billboard, en las posiciones 62, 67, 82 y 83, respectivamente.



Todo el encanto de la música de los Madrigal le permitió a Lin-Manuel Miranda escalar por primera vez hasta el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 de compositores, gracias a las seis canciones de 'Encanto' en la Hot 100 de canciones.



Cabe recordar que la única canción de la película que podría alcanzar nominación en los Oscar es 'Dos oruguitas', interpretada por Sebastián Yatra, puesto que Disney optó por solo postular un tema de la cinta, en un esfuerzo por no dividir los votos.

Sobre 'Encanto'

'Encanto', que se estrenó en cines el pasado 25 de noviembre y llegó a Disney+ el 24 de diciembre, gira en torno a los Madrigal, una familia que vive en una casa mágica escondida en las montañas de Colombia, en un lugar conocido como 'Encanto'.



La magia ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, ella decide que podría ser la última esperanza de su excepcional familia.



Es el largometraje número 60 del legendario estudio de animación, que hizo su debut en la pantalla grande con 'Blanca Nieves y los Siete Enanos', en 1937. 'Encanto' se une a las filas de filmes clásicos e icónicos de Disney como 'La Bella y la Bestia', 'El Rey León', 'Frozen: Una Aventura Congelada' y 'Moana: Un Mar de Aventuras'.