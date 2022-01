La 79ª edición de los premios Globo de Oro al cine y la televisión fueron anunciados este domingo en redes sociales sin audiencia ni ceremonia televisiva, en medio de un boicot de la industria estadounidense.



A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías:

Películas



Mejor película, drama:

"El poder del perro"



Mejor película, musical o comedia:

"Amor sin barreras"



Mejor actor, drama:

Will Smith, "Rey Richard: Una Familia Ganadora"



Mejor actriz, drama:

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"



Mejor actor, musical o comedia:

Andrew Garfield, "tick, tick... BOOM!"



Mejor actriz, musical o comedia:

Rachel Zegler, "Amor sin barreras"



Mejor actor de reparto:

​Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"



Mejor actriz de reparto:

Ariana DeBose, "Amor sin barreras"



Mejor director:

Jane Campion, "El poder del perro"



Mejor guión:

Kenneth Branagh, "Belfast"



Mejor película animada:

"Encanto"



Mejor película en lengua extranjera:

"Drive my car"

Lea también: 'Encanto', de Disney e inspirada en Colombia, ganó Globo de Oro a mejor animación

Televisión

Mejor serie dramática:

"Succession"



Mejor serie musical o de comedia:

"Hacks"



Mejor miniserie o película para televisión:

"El Ferrocarril subterráneo"