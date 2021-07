La filtración resultó ser cierta: Paola y Galo ganaron 'El Desafío' 2021

jhon pablo cuellar torres

Tras la semifinal de 'El desafío the box’ en la noche del pasado lunes, ocurrieron dos cosas en las redes sociales. Por un lado, se filtró una fotografía que revelaba los posibles ganadores de este reality show del Canal Caracol. Por otro lado, la imagen de Madrid y Juan Manuel tocando el trofeo, algo que por cábala no se debe hacer.



Las dos cosas fueron ciertas, y en la final de este martes, Paola y Galo se convirtieron en los ganadores de la edición 2021 de esta competencia de súper humanos.



“Mi mayor motivación siempre fue Dios. Desde que tuve la segunda oportunidad de entrar al Desafío The Box, yo dije que venía representando a Dios y acá estoy, él es mi fuerza y mi motivación”, aseguró Paola, mientras que para Galo, “Mi mayor motivación fue mi familia y en especial mis papás; quería darles esta alegría. En cuanto a las amistades que hice adentro, creo que con todos me la llevé muy bien, pero en especial con Juan Manuel cuando llegué a Beta; con Pipe éramos amigos desde hace ya un tiempo, con Madrid, Acho y Morales también somos grandes amigos”.



Todo esto tras más de 80 batallas realizadas en medio de la naturaleza de Tobia, Cundinamarca, que coronó a estos dos competidores siendo los ganadores de 800 millones de pesos, que se dividirán entre los dos.

“Lo que tengo pensado es hacer unas inversiones. Tenemos una finca familiar y lo que quiero es invertir en ganado y finca raíz”, comentó Galo sobre el destino que le dará al dinero, mientras que Paola, “En este momento no tengo claro que haré con él, pero si quiero invertirlo; lo pensaré muy bien para tomar una buena decisión”.



En medio de un temido desafío en el Box negro, en el que pusieron a prueba la rapidez, agilidad y puntería, los hombres iniciaron la competencia en la que, aunque Juan Manuel tuvo la delantera, fue Galo quien logró alcanzarlo y resultar victorioso. En cuanto a la competencia de las mujeres, la tensión estuvo al límite al notar la agilidad de Paola y Madrid y lo reñida que se fue mostrando la prueba. Al final, fue Paola quien logró la victoria ante su contrincante. Ahora el nombre de ambos está escrito en la copa de la historia del Desafío.

Gonzalo Andrés Pinzón Gutiérrez, más conocido como ‘Galo’, representó a los llaneros, tiene 29 años, estudió tecnología en telecomunicaciones, empezó en el deporte hace diez años jugando fútbol y desde el año 2013 practica crossfit.



Johanna Paola Solano Arbeláez, representó al Tolima grande, tiene 33 años, estudió Administración hotelera y se dedica al fisicoculturismo y el crossfit.

Adicional a todas las emociones del último capítulo, se sumó la premiación del “Súper humano más humano” elegido por los colombianos. Este gran título, y además el premio de 150 millones de pesos, se lo llevó Óscar Muñoz, más conocido como ‘Olímpico’, a quien la teleaudiencia reconoció como el participante con más corazón, con el 32% de las votaciones.