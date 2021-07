Mauro Castillo y su voz de 'Encanto' en Disney

Valentina Rosero Moreno

Mauro Castillo creció en una casa vibrante de música. Sus padres siempre fueron muy melómanos. Su mamá escuchaba música clásica en emisoras como Fundación Carvajal o en casetes de Ravel, mientras que su padre siempre ponía salsa y boleros. Sus tíos, ni se diga. En la casa que tenían en Cristóbal Colón siempre resonaban la música disco, las canciones de Pink Floyd o de Michael Jackson. Todo ese universo musical caló en la mente del caleño, que más tarde se convertiría en cantante de salsa y que hoy hace parte de las voces en inglés de la película ‘Encanto’, de Disney, con el personaje de ‘Félix’.



“Cuando iba donde mis tíos yo siempre me sentaba a escuchar música, porque los primos de mi generación eran primas que no querían jugar conmigo. Entonces me sentaba por ahí a escuchar música, a tratar de distinguir lo que hacía cada instrumento. Después, en un concierto de barrio de la Orquesta Caney, me impactó mucho ver a los músicos, montado en los hombros de mi papá y con un sonido horrible (risas). Pero eso fue lo que me enamoró completamente”, cuenta el cantante, que de niño formó una banda muy improvisada “con ollas y que tales” en compañía de sus amigos de barrio, la cual nombró ‘Los vagos de la salsa’, porque ese era precisamente el género que le hervía en la sangre.



Después de tantos acercamientos a música tan variada, ¿qué lo hizo decidirse por la salsa?



No pues, es que en Cali uno sale de escuchar Beethoven y cuando pasas la Pasoancho, empiezas a escuchar a Los Lebrón, Niche y Guayacán.

Si bien es cierto que uno tiene que estudiar las bases de la música académica, la música salsa y folclórica son otro mundo muy distinto, que aprendes a tocar bien en la calle, no hay una escuela para eso.



Yo tenía la inquietud de mezclar la música del Pacífico con otros sonidos como el funk, el jazz o músicas urbanas, y en ese proceso terminé ganándome tres premios del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y después de esos triunfos entré al Grupo Niche, porque mi reconocimiento llegó a oídos de Jairo Varela, que me invitó a participar en el proyecto.



¿Cómo fue trabajar con el Grupo Niche y qué tanto de su sonido se quedó en su trabajo como solista?



Ha sido fascinante tener esa historia con Grupo Niche, porque consigues el cariño de mucha gente. Cuando vas alrededor del mundo y escuchan de Niche, la gente siente que llegó el bien preciado del entretenimiento, de la memoria y de la cultura.



Pero yo en realidad quería ser un referente, quería hacer mi sonido propio y mis propias canciones y Jairo siempre lo supo y me decía “usted rema solo” o “usted vuela con sus propias alas”. Y sí, yo siempre quise hacer mi carrera de solista y trabajar para crear mi sonido, igual que él lo hizo. Afortunadamente a la gente le ha gustado mucho mi propuesta, se sienten identificados y representados con lo que hago.

¿Por qué decidió dar el salto de la música a la actuación?



Yo había estudiado actuación con Yolanda García, una de las grandes del teatro experimental de Cali, una actriz muy consagrada. Ella me impulsó a que siguiera por ese camino del actor, pero yo quería hacer música. Pero en 2009, al finalizar una gira con el Grupo Niche, me llaman de RCN para hacer una prueba para un proyecto musical y pues yo dije “bueno, vamos a poner en práctica todo lo que he estudiado” y me gané esa prueba y a partir de ahí empezaron a pasar cosas muy interesantes.



Pienso que uno va andando y todo lo que se va aprendiendo sirve y se va integra de alguna forma al camino.



Recuerdo que por esos años del proyecto de RCN yo había grabado con el Grupo Niche la canción de ‘No se te ven las ganas’ y ese sencillo no tuvo video y fue terrible para mí, porque nadie me conocía la cara y nadie sabía que yo cantaba esa canción. Y cuando salí en la novela ‘El Joe, la leyenda’, la gente hizo clic y entendieron quién era. Eso me ayudó para consolidarme como artista y luego sacar mi canción como solista ‘Viene y se va’, sencillo que, desde hace dos años, no ha bajado de los primeros dos lugares en el ranking de lo más escuchado en Colombia.



¿Cómo llegó a Disney?



Yo siempre he sido muy dedicado a la hora de grabar música. Tengo máquinas de cinta de los años 70, donde grababa La Fania, Lenny Kravitz, los primeros de Niche, tengo la consola que es hermanita de esa. Siempre ando buscando formas de generar un diferencial en la sonoridad de mi música. Tal vez la gente ahora no le preste mucha atención, pero quiero que cuando escuchen mi música tengan un elemento que se quede en sus corazones y vibre en ellos.



Yo estaba haciendo eso por si venían extraterrestres, porque nadie por acá parecía prestarle atención. Pero no llegó hasta Marte, sino hasta Disney, que es el estudio de animación más grande e importante del mundo. Y llegué por eso, porque ellos necesitaban a alguien que reflejara una cultura y lo que yo reflejo es la salsa.



¿Le pareció acertada la forma en la que ‘Encanto’ representó a Colombia?



Me parece que muestran cosas que la gente no conoce del país, esos pequeños detalles como las baldosas, los balcones de la zona cafetera, un pedacito de las selvas. Será bonito contarlo y mostrarlo en una película, porque finalmente es mostrar algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Colombia.



“Uno cree que para llegar alto hay que comprar seguidores o hacer prácticas poco éticas, pero en realidad hay que estudiar. La educación cambia vidas”.

Triunfo seguro

Tatiana Rojas conoció a Mauro Castillo de la forma más salsera, en un una discoteca que se llamaba Mangos, la noche de un concierto del Grupo Niche. Lo primero en lo que se fijó ella fue en la hermosa sonrisa que tenía el cantante. Desde esa noche comenzó su idilio de amor, que hoy cumple 17 años de matrimonio.



A Rojas lo que más le gusta de estar casada con un músico, es que no existe la monotonía. “Cuando él está lejos, yo siempre lo extraño, así que cuando está en casa lo disfruto todo lo que puedo. Lo que no me gusta es cuando la gente se refiere mal a los músicos y piensan que por el medio en el que están todos consumen o son alcohólicos. Para ser músico hay que estudiar y ellos son personas muy talentosas”.



Rojas ve a su marido como una persona muy talentosa y recuerda que cuando él mandó el casting para la película ‘Encanto’, le dijo algo que la impactó: “Con esto que mando, asegur por lo menos hasta el tercer filtro”, y la sorpresa fue que el segundo llamado que recibió ya fue directamente con los directores de la película. “Para mí que él ya tenía el papel, porque le preguntaban cosas como, qué te parece tu personaje, qué le cambiarías, estás cómodo con cómo se ve. Y nos dejaron en suspenso por como tres meses, pero para mí era clarísimo que él ya tenía el papel”, recuerda.



‘Encanto’, de Walt Disney Animation Studios, cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea el Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.



En el filme Mauro dará su voz para el personaje de ‘Félix’ en la versión en inglés. De ‘Félix’ no se sabe mucho y Mauro tampoco pudo dar muchos detalles, más allá del hecho de que será un personaje con el que se hará un “homenaje muy bonito que muestra mucho de lo que somos como Pacífico y Caribe, con esa alegría y buena vibra”.



Mientras esperan por la llegada de ‘Encanto’, en la casa de Mauro seguirá sonando a salsa, merengue o bachata, como cuando él era niño. “Creo que Mauro está haciendo un muy buen trabajo con los niños musicalmente, siempre les explica los ritmos de diferentes culturas, pone diversos géneros y de esa forma ellos tendrán una influencia que les servirá en un futuro, ya sea si se dedican a la música o simplemente como cultura general”, comenta Rojas.

Ser actor de voz

Según Mauro es “muy distinto actuar para un proyecto como una novela y una animación, porque en la segunda tienes que usar mucho tu imaginación”.



Pero pudo con el reto y en el proceso descubrió otra cosa: “Cuando estudias música, tu estudias mucho tiempo solo y hay dos reglas: uno, no meter la pata y dos, si la metió, no quedar en evidencia. Pero la actuación es distinto, tienes que dejarte afectar por lo que está pasando, entonces es interesante encontrar esto en mi camino, porque a la hora de interpretar se pueden hacer cosas muy bonitas con las música resolviendo esa soledad en la que te metes”.

Hermano hermoso

Mauricio Castillo Rivas es un cantante, compositor, trombonista, actor y productor musical colombiano, nacido en Cali, el 6 de junio de 1978. Se crió en los barrios Prados del Sur y Cristóbal Colón, y gracias a su familia siempre sintió una fuerte pasión por la música. Este gusto fue el que lo impulsó a estudiar música en la Universidad del Valle y a ser parte de la orquesta de la Policía, cuando prestó servicio.



Según Mallely Castillo, hermana del cantante, “Mauro fue un niño muy curioso y dinámico en sus juegos, cantando, jugando fútbol y desarmando juguetes para armarlos de nuevo. De pequeño siempre le llamaron mucho la atención los discos en LP que estaban en la casa de la abuela, pues allá les gustaba mucho la música, entonces él los oía y miraba siempre que íbamos”.



Mallely guarda muchos buenos recuerdos con su hermano, porque él siempre ha sido una persona muy amorosa y consentidora, y ha procurado estar pendiente de toda su familia. “Recuerdo que de niños jugábamos mucho: yo bailaba las canciones que él practicaba estudiando el trombón en casa, entonces nos divertíamos y reíamos mucho. También recuerdo que Mauro era quien me llevaba al colegio y, a pesar de que en ocasiones llegaba tarde en la noche de estudiar y/o ensayar, madrugaba a dejarme, con toda la disposición y amor del mundo”.



Para ella, era diáfano que la vida iba a llevar a su hermano a proyectos muy grandes, porque es una persona con estudio, talento, disciplina y perseverancia, pero nunca pensó directamente en que llegaría a los estudios de Disney, un hecho que la tienen a ella y a la familia en una dicha incontenible.



“Es un orgullo muy grande que haya sido seleccionado para estar allí, dado que nos representa como colombianos y talento caleño. Opino que esta es una oportunidad grandiosa en la que Mauro puede aplicar mucho de lo aprendido a lo largo de su vida como artista y como persona, que a su vez abre puertas para nuevos talentos, mostrándonos que sí se puede, que soñar y estudiar es indispensable”, comenta Mallely.



Sobre la fama de su hermano, para ella Mauro es sobre todo una persona empática, sencilla, amable y centrada, cualidades que hacen que la gente a su alrededor le tome mucho cariño y lo reconozcan, sobre todo, por la dedicación que siempre ha tenido.



“Mauro maneja la fama con la certeza de que esta es el resultado de hacer las cosas con amor, disciplina y calidad. Él siempre visita la fuente de sus recuerdos: los amigos de niñez, la familia y también su ‘yo’ de antes, el que ha luchado por salir adelante y sigue luchando por un bien común, por eso comparte su conocimiento a quienes estén dispuestos a formarse, deseo que derivó en su fundación ‘La Puerta Music’”, comentó Mallely.